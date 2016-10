Uutinen

Kouvolan Sanomat: KooKoon pelaajia haastatellaan Veturissa — Lätkässä-tapahtumassa on paljon kiekkoaiheista ohjelmaa KooKoon pelaajia voi tavata torstaina Kouvolan Sanomien Lätkässä-tapahtumassa kauppakeskus Veturissa. Jääkiekkoilijoita haastattelevat tapahtuman juontaja Tico Anttonen ja Kouvolan Sanomien urheilutoimittaja Tapio Ahlroth. — Paikalla on hyvä kattaus monenlaista ohjelmaa. Pelaajia pääsee jututtamaan rennossa ympäristössä tai vaikka ottamaan selfieitä heidän kanssaan, KooKoon myynti- ja viestintäpäällikkö Matti Lindholm kertoo. Lisäksi ohjelmassa on muun muassa pöytälätkähaasteita, lätkävisa ja kuvauspiste, jossa voi kuvauttaa itsensä osana KooKoon joukkuetta. Kuvattavasta otettu muotokuva upotetaan joukkueesta otettuun kuvaan kuvankäsittelyllä. Otoksen saa omaksi. Tapahtumassa esitellään myös Kouvolan Sanomien urheilutoimitusta. Kouvolan Sanomien aitioarvonta toteutetaan tekstiviestikilpailuna. Palkintona on aitio tarjoiluineen yhteen otteluun. Lätkässä-tapahtuma on Veturissa torstaina kello 13—19 ja perjantaina kello 10—14. Perjantaina Veturissa voi tutustua Kouvolan Sanomien digituotteisiin ja kuvauttaa itsensä kuvauspisteessä. Tapahtuma jatkuu illalla Kouvolan jäähallissa. Kuvauspiste on siellä avoinna kello 17.30—21. Kouvolan Sanomien ja KooKoon Lätkässä-tapahtuma kauppakeskus Veturissa Kuusankoskella 13.10. kello 13—19 ja 14.10. kello 10—14. Tapahtuma jatkuu Kouvolan jäähallissa 14.10. kello 17.30—21. Koko ohjelma löytyy verkosta. Lue koko uutinen:

