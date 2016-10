Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kouvolassa käy kirurgikato — loppuvuonna lähtee yli puolet kirurgian erikoislääkäreistä Pohjois-Kymen sairaala menettää loppuvuonna yli puolet kirurgeistaan muihin sairaaloihin. — Meillä on vuodenvaihteessa töissä enää 2,5 kirurgian erikoislääkäriä. Se on alle puolet normaalista vahvuudesta. Tiedän, että heistäkin yhtä on kovasti kosiskeltu toiselle paikkakunnalle, kertoo Kouvolan terveysjohtaja Kari Kristeri. Tämän lisäksi kirurgian päivystystä pyörittävistä kuudesta kirurgiaan erikoistuvasta lääkäristä puolet lopettaa työt Poksissa marraskuun alussa. Kristerin mukaan nykyisen tasoisen toiminnan ylläpitäminen ostopalveluidenkin avulla käy loppuvuotta kohden lähes mahdottomaksi. — Vaikka päivystys ja kirurgian poliklinikka vielä toimisivat, ongelmana on, kuka hoitaa vuodeosastolle otettuja potilaita. Sekä kirurgian erikoislääkärit että erikoistuvat lääkärit kiertävät vuodeosastoilla arkisin ja tarvittaessa viikonloppuisin. — Nykyisen tasoisen toiminnan ylläpitäminen ostopalveluresursseinkin tulee loppuvuotta kohden lähes mahdottomaksi. Kristerin mukaan Kouvolan pitää miettiä Pohjois-Kymen sairaalan leikkaussalien aukioloaikojen supistamista. Kirurgien lähdön lisäksi Poksissa on loppuvuonna enää yksi gynekologi tekemässä leikkaussalitoimenpiteitä. Vielä kesällä gynekologeja oli kaksi, nyt enää 1,5. Kouvola tiedusteli viime viikolla sairaanhoitopiiri Carean kantaa siihen, miten kouvolalaisten leikkauspotilaiden hoito turvataan. Kristerin toiveissa on saada ratkaisu lähiviikkojen aikana. — Selvitämme, voidaanko joitakin potilasryhmiä hoitaa eri paikassa kuin nykyään. Mietinnässä on myös se, onko Poksin kirurgian takapäivystykseen mahdollista saada tukea Careasta. Meillä on ostopalveluverkotkin vesillä, mutta kovin hyvää tulosta ei toistaiseksi ole tullut, Kristeri sanoo. Yksityisen yhtiön Pihlajalinnan ortopedit tekevät Poksissa jo tekonivelleikkauksia, mutta he eivät hoida vuodeosastopotilaita eivätkä päivystä. Poksin johtavan ylilääkärin Tero Tapiolan mukaan Kouvolassa olisi tarve saada apua kirurgista vuodeosastohoitoa vaativille potilaille. — Täytyy muistaa, että kirurginen potilas ei aina ole leikattava potilas. Esimerkiksi akuutteja haimatulehduksia ei leikata, mutta hoito on selkeästi kirurgian alaa. Tapiolan mukaan Kouvolassa tarvitaan apua myös äkilliseen kirurgiaan, kuten luuleikkaustoimintaan. Carean johtajaylilääkäri Ari Ronkainen sanoo, että Poksin ongelma on tiedossa. — Virallista neuvottelua ei ole käyty, mutta keskusteltu on ja olemme pyytäneet Poksista lisäinformaatiota. Yhteistyössä yritämme miettiä, mitä asioille voisi tehdä, jotta potilaat saataisiin alueella hoidettua. On vielä varsin auki, miten tässä selviydytään. Ronkaisen mukaan Poksin päivystyksen avustaminen ”tuntuu ajatuksena yhtäkkiä mahdottomalta”. — Ainakaan meidän lääkärimme eivät pysty lähtemään Kouvolaan. Meillä on varattu henkilökuntaa keskussairaalan päivystyksen järjestämiseen. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/10/12/Kouvolassa%20k%C3%A4y%20kirurgikato%20%E2%80%94%20loppuvuonna%20l%C3%A4htee%20yli%20puolet%20kirurgian%20erikoisl%C3%A4%C3%A4k%C3%A4reist%C3%A4/2016221366130/4