Kouvolan Sanomat: Kuukauden kestävä louhinta ja pauke UPM Kymillä alkaa tänään UPM Kymin rakennustyömaalla alkaa tänään keskiviikkona louhintatyö, josta aiheutuu meteliä lähialueille. Kyse on sellutehtaan laajennuksen perustustöistä. Tehdasta laajennetaan kuitulinjan laitteiston vuoksi. — Siellä on peruskallio osittain niin lähellä maanpintaa, että sitä pitää louhia sopivaan perustussyvyyteen pääsemiseksi, kertoo Kymi870-hankkeen projektipäällikkö Tero Pöllänen. Arvion mukaan louhinta- ja räjäytystyöt kestävät kuukauden. Töitä tullaan tekemään päiväaikaan arkipäivisin ja tarvittaessa myös lauantaisin. Kalliota louhitaan yhteensä vain noin 20 kuutiometriä, mutta työn kestoa pidentää vaativa louhintapaikka. — Louhintapaikka on kuitulinjan ja konttorirakennuksen välissä. Räjäytyksiä joudutaan tekemään erittäin pienillä panostuksilla, koska siinä on rakennus aivan vieressä. Kymin sellutehtaan laajennuksen rakennustyöt käynnistyivät syys—lokakuun vaihteessa. Investoinnissa uudistetaan puunkäsittelyä, koivukuitulinjaa, kemikaalien talteenottolaitosta ja jätevesien käsittelyä. Rakennustöiden valmistuttua ensi keväänä vuorossa ovat laitteisto- ja putkistoasennukset. Varsinainen uuden laitteiston liitäntä ja käyttöönotto on määrä tapahtua ensi syksynä. Tuolloin UPM Kymin tehtailla on myös vuosihuoltoseisokki. UPM julkisti Kymi870-projektin heinäkuun alussa. Investoinnilla sellutehtaan tuotantokapasiteetti kasvaa nykyisestä 700 000 tonnista 870 000 tonniin. Lue koko uutinen:

