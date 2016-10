Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kuusankosken taideseuralla kolmen päivän pop up -tapahtuma kauppakeskuksessa Kuusankosken taideseura järjestää viikonvaihteessa toisen kerran PopUpArt-taidetapahtuman Kauppakeskus Kuusaantorin katutason liiketilassa eli entisessä Kirja-Savisen tilassa. Mukaan on kutsuttu kaikki Pohjois-Kymenlaakson taideseurat. Tarjolla on kuvataidetta, veistoksia ja taidekäsitöitä. Taiteen esittelyn ja myynnin lisäksi ohjelmassa on muun muassa akryyli- ja akvarellimaalausta. Vierailijat voivat itsekin kokeilla, miltä maalaaminen tuntuu. Lasten nurkkauksessa harrastetaan perjantaina ja sunnuntaina sokerimaalausta ja lauantaina suolataikinamuotoilua. Kaikkina päivinä voi myös askarrella. Kouvolalainen tatuointiliike Muste ja Reikä tekee lauantaina tatuointeja näytöksenä. Sunnuntaina kävijöillä on mahdollisuus ottaa tatuointi valmiista mallista. Tuotto menee lyhentämättömänä Syöpäsäätiön Roosa Nauha -keräykseen. Tila on avoinna perjantaina kello 10—18 sekä lauantaina ja sunnuntaina kello 11—16. Tapahtuman sivu Facebookissa

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/10/12/Kuusankosken%20taideseuralla%20kolmen%20p%C3%A4iv%C3%A4n%20pop%20up%20-tapahtuma%20kauppakeskuksessa/2016221367691/4