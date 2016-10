Uutinen

Kouvolan Sanomat: Pieneläinhautausmaan siirto Mielakkaan varmistui Kouvolan uusi pieneläinten hautausmaa perustetaan Mielakkaan vanhalle maankaatopaikalle. Asiasta päätti tekninen lautakunta kokouksessaan tiistaina.Uusi hautausmaa avataan Mielakassa 1.5.2017. Samassa yhteydessä lopetetaan pieneläinten hautaaminen nykyiselle hautausmaalle Kuusankosken Porraskorventiellä. Syynä uuden pieneläinten hautausmaan avaamiseen on se, että nykyinen hautausmaa on täyttymässä. Porraskorventien pieneläinhautausmaa rauhoitetaan muulta toiminnalta 15 vuoden ajaksi.Tekninen lautakunta päätti myös jo aiemmin suljettujen pieneläinhautausmaiden ottamisesta muuhun käyttöön. Kullasvaaran entinen pieneläinhautausmaa siirretään maa- ja metsätalouskäyttöön 1.5.2017 ja Kärmesmäen entinen pieneläinhautausmaa 1.5.2020.Pieneläinten hautaaminen Kullasvaaraan päättyi noin 20 vuotta sitten ja Kärmesmäkeen noin 12 vuotta sitten. Entisten pieneläinhautausmaiden siirtämisestä muuhun käyttöön ilmoitetaan kaupungin tiedotuskanavissa. Lemmikkinsä haudanneilla omistajilla on ilmoituksen jälkeen kuukausi aikaa kerätä pois mahdolliset muistoesineet haudalta. Lue koko uutinen:

