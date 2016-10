Uutinen

Kouvolan Sanomat: Tapani Sihvola viihtyy Ikääntyneitten kerhossa — kunhan siellä ei tanhuta Toimittaja Tapani Sihvola paljastaa ikänsä irvistellen. Onko se nyt pakko siihen kirjoittaa, hän yrittää. On se, kun puhutaan Kouvolan Ikääntyneitten kerhosta. 76-vuotias Sihvola liittyi kerhoon jo alle kuusikymppisenä. — Ajattelin, että käydään nyt kerran katsomassa, millaisia horiskoja kerhossa on. Ei siellä horiskoja ollut, vaan nuorekasta, samanhenkistä sakkia kuin Sihvola itse. Kerhon monipuolinen toiminta on miellyttänyt kulttuurista kiinnostunutta miestä. Kerhossa esitetään sketsejä, kuunnellaan luentoja ja lauletaan kuorossa eli ”köörissä”. Yhdistys järjestää teatterimatkoja, risteilyjä sekä kylpylä- ja tanssimatkoja. Omat tanssit tanssitaan neljästi vuodessa. Mutta yksi on varmaa: tässä kerhossa ei tanhuta. — Se on niin paavoväyrystä, niin paavoväyrystä, Sihvola sanoo. Ikääntyneitten kerho täyttää tänä vuonna 45 vuotta. Juhlat ovat maanantaina kaupungintalossa. Kerho on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton. Sihvolan mukaan jäsenistöä huolestuttavat tällä hetkellä eniten soten vaikutukset ikääntyneiden ihmisten elämään. — Miten käy oman sairaalamme ympärivuorokautiselle päivystykselle? Jääkö Kymenlaakson suurin kaupunki näissä asioissa pysyvästi paitsioon? Sihvola kysyy. Lue lisää päivän lehdestä tai Kouvolan Sanomien mobiilisovelluksesta. Lue koko uutinen:

