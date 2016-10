Uutinen

Kouvolan Sanomat: Valtori tehostaa toimintaansa ja aloittaa yt-neuvottelut Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori aloittaa yt-neuvottelut liiketoimintansa uudelleen organisoimiseksi. Valtorilla on noin 1 100 työntekijää 42 paikkakunnalla, Kouvolassa 16. Tiedotteen mukaan yt-neuvottelut voivat johtaa enimmillään noin 90 henkilön irtisanomiseen.Valtori aloitti edelliset yt-neuvottelut syyskuun alussa. Silloin syynä oli henkilöstön lomautus säästöjen takia. Syyskuun loppupuolella Valtori kuitenkin tiedotti taloustilanteensa parantuneen ja mahdollisten lomautusten siirtyvän.Nyt Valtori tiedottaa, että lomautusneuvotteluissa ilmeni tarve keskuksen koko organisaatiorakenteen ja toimintatavan uudistamiseen, mistä käydään uudet yt-neuvottelut. Tavoitteena on tehostaa toimintaa aiempaa asiakassuuntautuneemmaksi.Valtori tuottaa toimialariippumattomat ict-palvelut koko valtionhallinnolle. Uuden yt-menettelyn ulkopuolelle on rajattu hallinnon turvallisuusverkkotoiminta (TUVE). Valtorin ylintä johtoa koskevat järjestelyt on määrä toteuttaa nyt toimeen pantavan uudistuksen jälkeen.Päätökset tehtävistä organisaatiomuutoksista ja sopeutustoimista tehdään tiedotteen mukaan pääasiassa joulukuun alkuun mennessä. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/10/12/Valtori%20tehostaa%20toimintaansa%20ja%20aloittaa%20yt-neuvottelut/2016221369373/4