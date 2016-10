Uutinen

Kouvolan Sanomat: Yhdenvertaisuus ei läheskään aina toteudu — katso täältä Aleksin ja Mirjan tarinat Parhaillaan vietettävän Kouvolan nuorisotyön viikon keskeisinä teemoina ovat nuorten omat elämäntarinat. Tänään keskiviikkona niistä julkaistaan kaksi, Aleksin ja Mirjan tarinat. Ohjaamossa vietettävässä Paikka-illassa julkaistavilta videoilta käy ilmi, ettei yhdenvertaisuus toteudu läheskään aina. Videoiden kautta tutustutaan Aleksin ja Mirjan tarinoihin. Miltä tuntuu, kun ei koe olevansa yhdenvertainen toisten kanssa? Mistä tunne yhdenvertaisuudesta syntyy? Lisäksi näytetään kooste nuorten ajatuksista yhdenvertaisuudesta. Videot pyörähtävät käyntiin kello 18.30.Tietovisa on luvassa Ohjaamossa kello 19.30 alkaen. Nuorisotyön viikko jatkuu huomenna torstaina paneelikeskustelulla Hirvelän koulussa Voikkaalla. Paneelissa vastaajina on päättäjiä, nuoria vaikuttajia, nuorisopalveluiden edustus ja koulun henkilökuntaa. Perjantaina on viikon päätöstapahtuma Kuntotalolla. Mikael "MG" Gabriel esiintyy ilmaiskeikalla Kouvolassa. Lisäksi tapahtumassa esiintyvät Elmeri Rantalainen ja Suvi "Rockchik" Salmimies. Aleksin tarina Yhdenvertaisuus… En ole aivan varma mitä se tarkoittaa, tuntuu etten ole koskaan rehellisesti sanottuna ollut samanarvoinen kuin joku toinen. Ehkä se on vain itsekriittisyyteni mikä puhuu minulle, tai sitten jäänkylmä fakta. Tai sitten molemmat trans-sukupuolisuuden muodossa. Tarhassa ainakin koin kuuluvani joukkoon. Olin aina poikien leikeissä mukana, oli kyse sitten painimisesta pihalla tai leluilla leikkimisestä; aina prätkähiiristä Marvelin supersankareihin. Nakkasin kaikki saamani tyttömäiset jutut heti pois, ennemmin kuin olisin käyttänyt niitä. Peruskoulu olikin sitten eri juttu… Selvät jaot kahteen ryhmään, oli poikien liikunta ja tyttöjen liikunta, ja auta armias, kun porukka alkoi kärsiä murrosiästä. En tiedä oliko hämmennys omasta tilanteesta vai arka luonteeni syynä kaikkeen siihen kiusaamiseen, mitä sain osakseni. En soveltunut tyttöjen maailmaan ja en pahemmin halunnut ottaa osaa mihinkään. Lisäksi masennus oli saanut jo jalansijaa elämässäni, joten sekin vaikutti asiaan varmasti omalla painollaan… Liian moni lähipiiristä oli poistunut lyhyellä aikavälillä, kotona tunnuin jäävän veljen jalkoihin, koulu oli rikkonut vanhan kaveriporukan… Lapsena sitä ei osannut yhdistellä asioita toisiinsa; miksi teki, taikka tunsi jotain… Olin murtunut mummoni kuolemasta, ja siitä että vanhemmat selittivät vasta vuoden päästä koko tilanteen, miksi tuttu ihminen on yhtäkkiä tunnistamattomissa oleva muumio saattohoidossa… Ehkä tiesin jo silloin asioiden olevan pielessä. Tarpeeksi pielessä, että kahdeksanvuotias näkee ainoana ratkaisuna koettaa saada itsensä hengiltä. Vahvempaa tekoa oleva silkkihuivi, iso pudotus… Harmi etten miettinyt tilannetta loppuun asti, sillä hiljaisuus oli laittanut äidin hälytyskellot soimaan. Joten epäonnistuin…. Tuon uran alku on nykyisin yksi huvin lähde itselleni, kun sanoo ihmisille missä iässä on aloittanut. Kaikki ne järkyttyneet ilmeet, ja kyselyt että vitsailenko. En vitsaile. Koetin tuoda asiaa monesti esille elämäni aikana; entä jos olenkin jumissa väärässä kropassa. Äiti vain hermostui ja käski lopettamaan turhat kotkotukset. Yritin elää siinä roolissa mihin mut ”oli tehty”. Ulkoisesti se oli helppoa, kun otti huomioon, että kopioita vartalostani on muovisena versiona jokaisen pornokaupan hyllyllä… Moni muu olisi varmasti ollut kateellinen hoikasta, mutta silti tiimalasin mallisesta vartalosta, mutten minä. Saamani huomio lähinnä kuvotti; ketään ei kiinnostanut kuka olin ihmisenä, ulkonäkö veti sakkia puoleensa kuin paska kärpäsiä. Onnistuin silti seurustelemaan molempien sukupuolien kanssa, mutta suhteet kariutuivat siihen. että löytyi joku mua parempi. Ja sen uutisenhan itsestään epävarma halusikin kuulla, eikö niin. Jatkoin muiden mielistelyä aina siihen asti, kunnes romahdin täysin. En kestänyt enää halvalta katuhuoralta näyttämistä, olin onneton ja elämässäni ei ollut mitään elämisen arvoista enää. Kaikki opiskeluaikojen epäonnistuneet itsemurha yritykset olivat taanneet sen, että nyt minulla oli varmasti annos, jolla saisin itseni päiviltä. Pidin kädessäni tappavaa pilleri-cocktailia samalla kun hoin itsekseni, etten kestänyt enää. Keskivaikea krooninen masennus teki elämästä vaikeaa jo muutenkin, mutta se mihin jamaan muiden miellyttäminen oli minut vienyt… Muutos tai kuolema. Olisin varmaan valinnut lopullisen levon, jollei mulla olisi ollut lemmikkejä, sillä menetettyäni kaiken kiinnostukseni ihmisiin, se jäisi nakertamaan pahasti omatuntoa, jos tietäisin että tekoni ansiosta lemmikkini kärsisivät... Se taisi olla se hetki, kun totuus kulminoitui; olin heteromies, joka oli jumissa väärässä kehossa. Ostin transmiehille tarkoitettuja erikoisvaatteita, joilla sai rintakehän painettua kasaan, heitin vanhat vaatteeni pois, enkä enää panostanut ulkonäkööni sen kummemmin. Lakkasin olemasta hameväen edustaja. Aloin hiljakseen olla itsevarmempi ja lopulta uskalsin kertoa aiheesta kavereilleni. Yllättävän moni oli aavistellut, ettei kaikki ollut ihan kohdillaan ja oikeassahan he olivat. Vanhemmat olivatkin sitten eri asia; äidille kerroin ensin ja hän hiljakseen alkoi myöntää asian. Valehtelisin jos väittäisin, ettei mun tehnyt mieli alkaa raivota kaikista niistä kerroista, jolloin äiti ampui ehdotukseni alas. Jos asia olisi aiemmin todettu, ehkä murrosikä ei olisi tehnyt niin paljon tuhojaan vartalolleni, saati pääkopalleni…. Sitten henkilö jota pitäisi kutsua isäksi… Meillä ei koskaan ole ollut hyvä suhde. Oma kunnioitukseni sitä kusipäätä kohtaan kuoli sinä päivänä, kun sain nyrkistä päin näköä noin kymmenvuotiaana. Olin lintsannut koulusta, koska en tahtonut viettää päivää kiusaajieni kanssa. Isän ratkaisuna oli sitten nyrkki ohimoon… Sossutkin puuttuivat tilanteeseen, mutta uskoivat vanhempien selityksen; ”Läpsäisin vain lippiksen pois päästä.” Helvetin idiootit… Sen jälkeen tuli otettua yhteen kaikesta. Tilanne kerran niinkin pitkälle, että olin lähtenyt veitsen kanssa sen elukan perään ja huutanut täyttä kurkkuani tappavani hänet, jos koskisi muhun tai yhteenkään mulle tärkeään asiaan enää. Tiesin että se satakiloinen idiootti on rasisti, homofobinen ja vanhollinen. Ja muistin yhä saamani turpasaunan, kuin myös kaikki uhkaukset… Joten pelko perseessä pidin turpani kiinni asiasta, kunnes hieman ennen diagnoosia, se keksi kysyä miksi ravaan Helsingissä asti lääkärissä. ”Kerron jos lupaat ettet suutu…. oonko koskaa ollu sun mielest tyttö?” ”Et” ”Sitä ne selvittää siellä. Oonko vääräs kropas…” Sen enempää keskusteltu, sillä sain paniikkikohtauksen, ja mun oli lähdettävä paikalta. Diagnoosin ollessa myönteinen, isän reaktio oli ollut, että sen nyt arvasi. Mun ihmisarvo omissa silmissä alkoi kasvaa hiljakseen, kunnes sain selville, että mua oli verrattu paikallisen kioskin lesboon myyjään, että olisin samanlainen. Ex-tyttöystäväni saattoi vaikuttaa siihen, koska näytti stereotyyppiseltä lyhyine hiuksineen ja miehisine vaatteineen… Tuskin se idiootti silloin edes tiesi, mitä silloin oli meneillään minun ja tämän henkilön välillä... Mutta se riitti mulle. Muistutin että nimeni on muuttunut miehen nimeksi (koska joululahja paketeissa oli vielä syntymänimeni). Seuraavana päivänä, äiti soitti itkien ja kertoi, että mut oli potkittu perheestä pihalle. Siihen loppui yritys elvyttää isä-lapsi suhde… Vitun idiootti ei edes tajunnut, etten muutu ihmisenä yhtään vain fyysisesti. Mutta en ollut tarpeeksi hyvä hänen mielestään, vika ilmeisesti on siinä, etten suostunut olemaan mikään lepakko-tytär, vaan oma itseni. Olisi jättänyt sitten yhden lapsen tekemättä, jos ei kelpaa, tai aloittanut perheen perustamisen myöhemmin. Olen joka tapauksessa henkisesti korvannut hänet toisella kauan aikaa sitten, vaikkakin mielikuvitukseni tuotteella, mutta väliäkö sillä loppupeleissä. Ei ole ensimmäinen kerta, kun pieni lapsi kehittää itselleen mielikuvituskavereita, kun oikeassa elämässä niitä ei ole. Voin toki sanoa sitä idioottia välillä isäksi, mutta se on täysin platonista. Hän ei ole sitä kuin paperilla, vain pelkkä termi. Tunnesidettä tai kiintymystä ei ole, sillä sanalla ei ole mitään arvoa. Seuraavaksi huomasin, etten ollut yhdenvertainen parisuhteessakaan. Exäni oli paikkakuntansa SETAn toiminnassa mukana ja hehkutti omaa suvaitsevaisuuttaan. Minusta käytettiin sukupuolineutraalia nimitystä, enkä siedä sitä, jos minut laitetaan väärään kategoriaan. Painotin että olen poikaystävä, en ”partner” tai mitään muuta. Aloin nähdä suvaitsevaisuuden statussymbolina, mitä kuka tahansa voi käyttää pönkittääkseen omaa egoaan. Suvakki-asenne ei ole mitään muuta, kuin itsensä kehumista; kuin henkilö tahtoisi tehdä itsestään pyhimyksen, sietämällä kaikkea vain, jotta yhteiskunta palvoisi avarakatseisuuttasi. PASKA PUHETTA! Joko hyväksyt asiat, tai sitten et. Kaksinaamaista väittää sietäväsi asiaa, mutta sitten puhut silti välillä ohi suusi, tai keksit omia sääntöjäsi johonkin globaaliin ilmiöön. Kultainen pinta ei pelasta mädäntynyttä sisusta. Ja kun summasi asioita yhteen, taisin enemmänkin olla jokin statussymboli kuin elämänkumppani. Sanojen syönti on virhe; hänkin oli luvannut kestävänsä huonot puoleni, mutta jos yritin puhua masennuksesta tai huonosta olostani, vastaus oli joko tökerö lainaus suoraan psykologian oppikirjasta tai ”Mitähän vittua nyt taas?!”. Asia selvä, mene ja kasva aikuiseksi, ennen kuin lupaat mitään. Tällä hetkellä… Menen sen sukupuolen edustajasta, joka mun olisi alun alkaen pitänyt olla ja sosiaalisoidun helpommin uusien ihmisten kanssa, aina tiettyyn pisteeseen asti. Mutta ilman leikkauksia olen yhä lähtöruudussa… Olen oikeastaan alkanut paikoitellen katua päätöstäni tästä kaikesta. Vaikka entinen elämä olikin silkkaa itsensä rääkkäämistä, ainakin muu maailma huomasi minut. Huomio on taattu, jos edustat niin sanottua kauniimpaa sukupuolta. Aivan kuin kukaan ei välittäisi minusta enää, nyt kun alan olla oma itseni. Kuin minulla ei olisi oikeutta normaaliin elämään… Rehellisesti sanottuna koen itseni enemmän friikiksi, kuin ihmiseksi juuri nyt. Toisaalta tiesin, että näin tulee käymään, kun on puun ja kuoren välissä hoitojen suhteen. Olisiko sittenkin ollut parempi leikkiä oman henkensä ja terveytensä kanssa, ja antaa muille se mitä nämä tahtoivat? Mutta olen vielä menossa eteenpäin. Ehkä se on oma jääräpäisyys, tai sitten en vain välitä enää muista. Jos elän yksin koko loppuelämäni, se on aivan fine, ennemmin niin, kuin että olen taas joku leikkikalu, jonka voi heittää pois heti kun kaikki hyöty on revitty irti. Menetettyäni parhaimman kaverini, lakkasin välittämästä ihmiskohtaloista. Joudun vähän väliä muistuttamaan itseäni siitä, että olenko yhä hengissä ja tunnenko mitään. Kenties joudun tekemään sitä loppuelämäni, ehkä en. Se auttaa tuntemaan itseni samanarvoiseksi kuin muut, että nykyisin kaverini ja osa lähipiiristä näkee minut miespuolisena. Mulla on läheiset välit muualla asuvaan ensirakkauteeni ja ihmiseen, joka on ollut kuin isoveli minulle miltei vuosikymmenen ajan. Uskon, että heidän ja muutaman ystävän avulla pärjään aivan hyvin. En tarvitse mitään laumaa tyhjäpäisiä mielistelijöitä ympärilleni, jotta tuntisin oloni yhdenvertaiseksi… En ole koskaan pitänyt itseäni tarpeeksi hyvänä, että voisin tuomita muita. Oikeastaan en usko, että kukaan olisi… En ole täydellinen, kukaan ei ole. En halua olla mikään marttyyri, menneet tapahtumat lapsuudesta tähän päivään ovat jättäneet jälkensä. Olen ehkä katkera, synkkä, mutta ainakin olen realistinen, enkä odota mitään pilvilinnoja, saati prinsessaa ja puolta valtakuntaa. Tiedän että mulla on vahvat mielipiteet, välillä rajusti valtavirrasta poikkeavat näkemykset ja terävä kieli. Ainakin olen aito ja outo. Jos näet mut yhdenvertaisena, yhtenä ihmisistä, näet paremman puoleni… Jos taas haluat polkea mut maahan ja vähättelet, en tarvitse sua. Olen miellyttänyt muita tarpeeksi kauan, joten se, että elän hautaan asti, omilla säännöillä, on enemmän kuin ansaittu. Mirjan tarina Mie oon onnellinen. Elän omannäköistäni elämää, miulla on hyvä työ, hyvä parisuhde ja ympärillä ihania ihmisiä. Elän myös melko tavallista arkea, käyn töissä ja tapaan ystäviä, teen asioita joista tykkään. Kuitenkin, jos joku kysyisi, tunnenko olevani yhdenvertainen muiden kanssa, joutuisin vastaamaan, että en. Varsinkaan työelämässä en tunnu olevan sitä, mikäli olen ”oma itseni” enkä peittele itseäni kokoajan. Työssäni autan ja ohjaan lapsia ja nuoria. Pidän työstäni ja olen saanut työntekijänä paljon hyvää palautetta lasten ja nuorten vanhemmilta, nuorilta itseltään sekä myös useilta kollegoiltani. Työkaverit ovat tuntuneet pitävän minua ammattimaisena sekä hyvänä ja pätevänä työntekijänä – Aina siihen saakka, kunnes ”paljastun”. Paljastun, jos en pidä pitkähihaista puseroa tai jos käärin hihani, sillä ilman hihojen suojaa arpeni näkyvät. Yhtäkkiä en olekaan niin hyvä tai pätevä. Muutun joillekin ihmisille hetkessä erilaiseksi, aivan toiseksi kuin mitä saatoin olla heille vaikkapa viimeiset puoli vuotta. Mitään ei sanota ääneen (ainakaan minun kuulteni tai minulle), mutta käytös muuttuu. Positiivinen palaute loppuu, ehkä minulta ei enää kysytä asioista, ehkä jotkut hieman välttelevätkin. Supistaan selän takana. Mie en oo aina ollut onnellinen. En oo myöskään aina elänyt tavallista arkea. Mie oon ollut vakavasti sairas, vakavasti masentunut. Vakavasti masentuneen mieltä tai maailmankuvaa ei voi mitenkään selittää ihmisille, joka ei ole itse sitä kokenut. On surullista, että vielä tänäkään päivänä moni ei ymmärrä, että mielen sairaus on yhtälailla sairaus kuin joku fyysinenkin. Vakavasti masentunut ja ahdistunut ihminen voi oireilla monin eri tavoin ja mie oireilin mm. viiltelemällä itseäni. Siitä on nyt yli kymmenen vuotta aikaa. Miun haavat on parantunu, niin fyysiset kuin henkisetkin. Mie oon äärimmäisen kiitollinen siitä, että sain silloin tarvitsemaani apua. Siitä huolimatta, että mie oon saanu käsiteltyä kaikki ne asiat ja voin nyt hyvin (ja oon voinut jo pitkään), mitään niistä asioista ei voi pyyhkiä miun muistoista pois. Samalla tavalla miun arpiakaan ei voi pyyhkiä pois, ne on aina osa miuta ja mie oon oppinu elämään niiden kanssa. Muistojeni, elämäntarinani ja arpieni. En tiedä, voisinko koskaan sanoa kantavani arpiani ylpeänä, mutta en myöskään häpeä niitä. Ne ei oo miulle itelleni millään tavalla ongelma, mutta muille ne tuntuu usein olevan. Mietin joskus, miksi en yhtäkkiä töissä olekaan jollekin yhdenvertainen. Tekevätkö arpeni minusta heidän silmissään heikomman kuin muut? Enkö voikaan olla hyvä ja pätevä, koska olen joskus voinut huonosti? Enkö voi yhtä hyvin auttaa muita, koska olen joskus itse tarvinnut apua? Joku arveli, että ehkä olen näiden ihmisten mielestä vieläkin ”hullu”. (Olenko siis ollut hullu?) Jos sairaudestani ei olisi mitään ulospäin näkyviä merkkejä, kukaan ei tietäisi tai arvaisi. Olisin yhdenvertainen töissäkin. Olisin kuin kuka tahansa muu. Tuntuu, että nyt en voi olla. Tuntuu myös epäreilulta ja turhauttavalta, että jotkut tuomitsevat minut yli kymmenen vuotta vanhojen arpien takia, kuin ne olisivat tätä päivää. Eiväthän he tietenkään voi tietää, että siitä on niin pitkä aika, mutta voiko tuomita jos ei tiedä? Vastaisin jos he kysyisivät. Tietämättömyys ei ole syy kohdella syrjivästi, vähätellä tai vältellä. En ole muuttunut hyvästä työntekijästä huonoksi tai mukavasta ihmisestä inhottavaksi vain, koska satuit näkemään arpeni. Se, miten jotkut ovat muuttaneet suhtautumistaan minuun nähtyään arpeni, on satuttanut ja loukannut. Olen tuntenut myös outoa syyllisyyttä siitä, aivan kuin olisin jäänyt kiinni valheesta. (En ollutkaan sellainen joksi minua luulit, kaikkien mahdollisten mittapuiden mukaan ”normaali”) Suoraan sanottuna joskus on vain helpompi huolehtia töissä, etteivät arpeni näy. Se tuntuu olevan helpompaa ennen kaikkea muille, mutta usein se on myös miulle. Siksi, että silloin miuta kohdellaan kuten muitakin. On kuitenkin kiusallista pukeutua pitkähihaiseen paitaan kuumana kesäpäivänä ja selitellä, että ei miulla ole kuuma, vaikka hiki valuisi. Tuntuu typerältä pitää hihat alhaalla, vaikka tekisimme töissä jotakin sellaista, jossa olisi käytännöllistä kääriä hihat. On inhottavaa keksiä syitä, miksi en voi uida kuten muutkin. On ennen kaikkea typerää ja masentavaa, että joudun salailemaan ja peittelemään jotakin itsessäni, jotta kelpaan. Mirjan ja Aleksin tarinat Katso nuorten videot täältä Lue koko uutinen:

