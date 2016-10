Uutinen

Kouvolan Sanomat: Arboretum Mustilalle viheralan tunnustus Elimäellä sijaitseva Arboretum Mustila on saanut yhden kolmesta tunnustuksesta, jotka julkistettiin tänään viheralan ViherTek-näyttelyssä Helsingissä. Arboretum Mustila on Suomen vanhin ja suurin arboretum eli puulajipuisto. Valtioneuvos A.F. Tigerstedt perusti sen vuonna 1902. Mustilassa on koeviljelty koti- ja ulkomaisten puulajien kestäviä alkuperiä tutkimusmetsiköissä ja metsäpuutarhassa. Paikka tunnetaan erityisesti eksoottisista havupuumetsiköistään sekä kesäkuussa kukkivista alppiruusuista ja atsaleoista. Arboretum myös myy kylmänkestävien puiden ja pensaiden siemeniä ja pikkutaimia. Tunnustuksen perusteluissa muistutetaan myös Mustilan tapahtumista ja tempauksista, jotka lisäävät yleisön kiinnostusta kasvilajeihin. Kaksi muuta tunnustusta myönnettiin pitkään viheralalla toimineille ammattilaisille. He ovat Lempäälän kunnanpuutarhurina aiemmin toiminut Kari Laamanen ja Valkeakosken kaupunginpuutarhuri Kari Järventausta. Lue koko uutinen:

