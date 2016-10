Uutinen

Kouvolan Sanomat: Esitys: Ksaossa loppuu viiden tutkinnon opetus Jos Kouvolan seudun ammattiopiston aloituspaikkoja koskeva esitys hyväksytään lasten ja nuorten lautakunnassa, Ksaossa loppuu viiden eri tutkinnon opettaminen. Lakkautettaviin kuuluvat muun muassa puuseppä- ja laboranttikoulutus. Muut lakkautettaviksi esitettävät koulutusohjelmat ovat artesaani-vaatetus, maanrakentaja (tienrakentaminen) ja kotityöpalvelut (kodinhuoltaja). Tälle vuodenne tienrakennuksessa ja laboranttikoulutuksessa oli aloituspaikkoja 20, puuseppäkoulutuksessa 25 ja kodinhuoltajan koulutuksessa 10. Vaatetusartesaanikoulutus on alkanut joka toinen vuosi. Sille oli alun perin kaavailtu ensi vuodeksi 20:tä aloituspaikkaa. Lautakunta käsittelee asiaa kokouksessaan keskiviikkona 19.10. Opetuksen supistamisen takana on Ksaon huono taloudellinen tilanne ja sen korjaamiseksi tarvittavat säästöt. Kokonaisaloituspaikkojen määrä on samalla pienessä laskussa. Tänä vuonna nuorten haettavissa oli 661 paikkaa. Esityksen mukaan ensi vuonna paikkoja olisi 527 ja kahden vuoden päästä 543. Täydennetty kello 13.07: aloituspaikkojen määrät. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/10/13/Esitys%3A%20Ksaossa%20loppuu%20viiden%20tutkinnon%20opetus/2016221372994/4