Kouvolan Sanomat: Hirvelän koulussa haluttiin vastauksia yhdenvertaisuuden toteutumiseen — hupparikansan viikko huipentuu perjantaina Hirvelän koulun liikuntasalissa pohdittiin torstaiaamuna yhdenvertaisuuden toteutumista. Vastaajina olivat kaupungin päättäjien, nuorisopalveluiden ja Hirvelän koulun edustajat. Valtakunnallisen nuorten viikon teeman on yhdenvertaisuus. Myös Emilia Lehtisen oppilaiden puolesta esittämät kysymykset koskivat aihetta. Pian päättyvään Kouvolan nuorisotyön viikkoon liittyvät myös hupparikansan haasteet. Viikon ohjelmaa järjestäneen Niina Soisalon mukaan aika on käytetty oikein ja odotukset ovat täyttyneet. Viikon tavoitteena oli saada nuorten ääni kuuluviin ja herättää keskustelua. — Haluamme myös, että ihmiset ymmärtäisivät, mitä sana yhdenvertaisuus tarkoittaa arkielämässä. On tärkeää, että viikko ei ole vain puhetta, vaan konkreettisesti auttamista, sanoo Soisalo. Vanhemmat, sekä muut nuorille tärkeät henkilöt ovat ottaneet yhteyttä Soisaloon ja kertoneet viikon tapahtumien vaikuttaneen positiivisesti nuoreen. Soisalon mukaan nuoria autetaan oman elämän hallinan palauttamisessa tai parantamisessa. Eri nuorisotyön tapahtumissa ja ympäristöissä voi vapautua eikä niissä tarvitse pelätä syrjintää. Perjantaina nuorisotyön viikko huipentuu Kuntotalolla pidettävään tapahtumaan, johon osallistuu myös artisti Mikael Gabriel. Soisalon mukaan paikalle saattaa tulla jopa tuhat nuorta. — Voi olla, etteivät kaikki edes mahdu sisälle. Jokaisessa tapahtumassa on ollut noin satapäinen joukko, mutta sosiaalisella medialla on ollut suuri vaikutus viikon etenemiseen. Soisalo toivoo, että vastaavanlaisia viikkoja voitaisiin järjestää tulevaisuudessa enemmän. Kysymyksiä, joita vastaajille esitettiin. Onko oikein, että tytöille ja pojille on eri liikuntaryhmät? Miksi pojat pelaavat talvella jääkiekkoa ja tytöt ringetteä? — Tasa-arvo ei lähde siitä, että kaikki tekevät samaa asiaa. Valinnaisten aineiden kautta nuori pääsee myös sekaryhmiin ja kokeilemaan eri lajeja. (Jari Larikka) — Pitäisi itse voida valita haluaako pelata ringetteä vai jääkiekkoa. (Harri Helminen) — Liikuntalajeissa ei saisi olla roolittamista. Minusta oppilaille pitäisi antaa mahdollisuus sekaryhmiin. (Juska Salminen) — Tiedän paljon tyttöjä, jotka haluaisivat pelata enemmin jääkiekkoa kuin ringetteä. Oppilaalla tulisi olla mahdollisuus valita lajinsa. (Tiia Valvo) — Minusta oppilaiden kannattaisi keskustella asiasta opettajien kanssa. Teillä on mahdollisuus vaikuttaa asioihinne, joten keskustelkaa. (Maritta Rihu) Pitäisikö naisilla olla pakollinen asevelvollisuus? — En haluaisi asepalvelusta pakolliseksi naisille. Voisihan naisilla olla esimerkiksi jonkinlainen yhdyskuntapalvelu tai kutsunnat, että naisetkin näkevät, mitä toinen puolisko suomalaisista tekee. (Aki Summanen) —Ei välttämättä asepalvelusta naisille, mutta jokin armeijaa vastaava kurssi voisi olla kohdallaan. Jos naiset pakotettaisiin armeijaan, se ei olisi hyvä asia. Mielipiteitä on varmasti todella monta tästä aiheesta. (Tiia Valvo) — Haluaisin pojillekin enemmän vaihtoehtoja armeijan suorittamiseen. Pakko-sana pois. (Juska Salminen) Miten voit parhaiten edistää nuorten yhdenvertaisuutta omassa asemassasi? — Päätöksen teossa. (Jari Larikka) — Olen nuorille avoin ja kuuntelen heitä. (Juska Salminen) — Olemalla itse yhdenvertainen ja tukea toisia olemaan. (Tiia Valvo) Lue koko uutinen:

