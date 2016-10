Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kotkan terveysjohtajan virka kiinnostaa kouvolalaisia Kotkan terveysjohtajan virkaan on hakenut yksitoista henkilöä. Kymmenen julkisuuteen nimensä antaneen joukossa on yhdeksän naista, joista valtaosa on terveystieteiden maistereita. Hakijoiden joukossa ovat Kouvolan kaupungin henkilöstöasiantuntija, terveystieteiden maisteri Teija Heiskanen, Kouvolan kaupungin osastonhoitaja, terveydenhuollon maisteri Anne Lindfors-Niilola sekä kouvolalainen Carean ylilääkäri Arto Toivanen. Kotkan sosiaali- ja terveyslautakunta valitsee uuden terveysjohtajan ensi keskiviikon kokouksessa. Esitys annetaan kokouksessa. Kotkan edellinen terveysjohtaja Maija Valta oli virassaan pari vuotta. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/10/13/Kotkan%20terveysjohtajan%20virka%20kiinnostaa%20kouvolalaisia/2016521373904/4