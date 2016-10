Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kouvola pyörsi päätöksensä — valtuutettu alkoi penkoa vuokrasopimuksia Kouvolan kaupunki antaa kaupunginvaltuutettu Vesa Vainiolle (kd.) nähtäväksi kaupungin vuokrasopimukset. Vainio on pyytänyt tilaliikelaitoksen kaikki vuokrasopimukset vuodesta 2009 alkaen. Kouvolan Sanomat uutisoi lokakuun alussa, että Vainio valittaa hallinto-oikeuteen, jos hän ei saa vuokrasopimuksia nähtäväkseen. Tuolloin kaupunki perusteli päätöstään muun muassa sillä, ettei valtuustossa ole vireillä vuokrasopimuksiin liittyviä asioita. Maanantaina kaupunki muutti tulkintaansa. Talous- ja rahoitusjohtaja Tuukka Forsellin mukaan esimerkiksi kolmannesvuosiraportin yhteydessä käsitellään talouden toteutumista. — Joten voidaan ajatella, että oikeus päästä sopimuksiin täyttyy. Vainio epäilee, ettei kaupunki ole vuosien saatossa korottanut vuokria. Epäilystensä takia hän haluaa lisäksi vuokrasopimuksista listan, jossa sopimukset on numeroitu. — Katson, miten vuokrien tarkastuksissa on menetelty: onko sovittu indeksikorotuksista vai onko tarkastukset tehty jollain toisella tavalla. Vainio aloitti luku-urakkansa eilen keskiviikkona. Hän arvioi, että sopimusten läpikäymiseen menee viikkoja. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/10/13/Kouvola%20py%C3%B6rsi%20p%C3%A4%C3%A4t%C3%B6ksens%C3%A4%20%E2%80%94%20valtuutettu%20alkoi%20penkoa%20vuokrasopimuksia/2016221369068/4