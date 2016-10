Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kouvolan Taikahuilu soi kunnianosoituksena Marja Toppinen-Schumacherin työlle On pitkälti Marja Toppinen-Schumacherin ansiota, että Kouvolassa tehdään oopperoita. Näin arvioi Anne Korpelainen, joka on tuottanut Kouvola-talon näyttämölle kaksituntisen version Mozartin Taikahuilu-oopperasta. Ooppera soi lauantaina kunnianosoituksena Toppinen-Schumacherin elämäntyölle. — Haluamme välittää musiikin siivin lämpimät ajatukset ja kiitokset nyt, kun vakava sairaus murentaa hänen voimiaan, Korpelainen sanoo. Tänä vuonna tulee kuluneeksi 30 vuotta siitä, kun Toppinen-Schumacher käynnisti Pohjois-Kymen musiikkiopiston oopperaluokan. Näyttämölle nouseva laulajakaarti on valtaosin sama, joka oli mukana musiikkiopiston vuoden 2000 Taikahuilu-produktiossa. Mukana ovat solisteina Korpelaisen lisäksi Jarmo Backström, Terhi Solanterä, Heikki Aalto, Olga Kurikka-Tervamäki, Emilia Vesalainen-Pellas, Suvi Suokas, Anna-Margareta Bragge, Pertti Lahti ja Pekka Kuivalainen. Kertojana on näyttelijä Ilmo Ranne. — Kaikki me naiset olemme olleet Marjan lauluoppilaita, Korpelainen kertoo. Piccolo-Taikahuilu kuullaan Kouvola-talon Simelius-salissa 15. lokakuuta kello 18. Esityksen järjestävät Kouvolan seudun oopperayhdistys ja Pohjois-Kymen musiikkiopisto. Lue lisää perjantain lehdestä tai Kouvolan Sanomien mobiilisovelluksesta. Lue koko uutinen:

