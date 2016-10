Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kymenlaakson Sähkö mukaan energiatehokkuussopimukseen Kymenlaakson Sähkö on liittynyt mukaan energia-alan yritysten kansalliseen energiatehokkuussopimukseen kaudelle 2017—2025. Energiatehokkuussopimuksen tavoitteena on ohjata yrityksiä ja yhteisöjä parempaan energiatehokkuuteen ja vapaaehtoisin toimin saavuttaa EU:n energiatehokkuusdirektiivin mukainen kansallinen energiansäästötavoite. Uudella sopimuskaudella Kymenlaakson Sähköllä on omassa toiminnassaan tavoitteena nykytasoon verrattuna kuuden prosentin energiansäästö vuoteen 2025 mennessä. Kymenlaakson Sähkön tiedotteen mukaan Suomessa käynnistyy ensi vuonna neljä uutta energiatehokkuussopimusta vuosille 2017—2025: elinkeinoelämän, kiinteistöalan, kunta-alan ja lämmityspolttonesteiden jakelun energiatehokkuussopimukset. Sopimusten toimeenpanosta vastaavat työ- ja elinkeinoministeriö, ympäristöministeriö ja Energiavirasto yhteistyökumppaninaan Motiva. Lue koko uutinen:

