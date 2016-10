Uutinen

Kouvolan Sanomat: Madsenin kova vire Tshekin pääsarjassa jatkuu Kouvoista Tshekin koripallon pääsarjaan täksi kaudeksi siirtynyt Alexander Madsen jatkaa erinomaista syksyään.Madsenin USK Praha voitti keskiviikkona Turi Svitavyn 65—60 (34—32). Madsen kuului jälleen joukkueensa parhaimmistoon tilastoimalla 29 minuutissa 14 pistettä, seitsemän levypalloa, kolme korisyöttöä ja yhden torjunnan.Madsen oli USK Prahan toiseksi paras pistemies 16 pinnaa upottaneen Lukas Festrin jälkeen.Madsen on ollut kovassa iskussa tällä kaudella. Hän on USK Prahan tilastoykkönen pisteissä (keskiarvo 16), levypalloissa (6,5) ja torjunnoissa (1,3) sekä tilastonelonen korisyötöissä (1,7).USK Praha on voittanut kuudesta pelistään kolme ja on sarjassa tällä hetkellä kuudentena. Lue koko uutinen:

