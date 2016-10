Uutinen

Kouvolan Sanomat: Mirja Turunen SS-miehistä: "Ei heitä pumpulissakaan voinut pitää" Kysytään asiantuntijalta vielä kerran: Eivätkö suomalaiset Waffen-SS-sotilaat todellakaan tienneet saksalaisten juutalaisiin kohdistamista julmuuksista? Miten se voisi olla mahdollista? Ensinnäkin SS-divisioona Wiking ei syyllistynyt sotarikoksiin, tietokirjailija Mirja Turunen vastaa. — Divisioona ja komentaja, kenraali Felix Steiner, selvisi Nürnbergin sotarikostuomioistuimesta puhtain paperein. Kuten kirjassa totean, divisioona on komentajansa näköinen. Enemmistö 38:sta SS-divisioonasta soti kohtuullisen puhtain asein, vaikka oli sellaisiakin, jotka siviiliväestön teloituksiin syyllistyivät. Tiedetään, että saksalaiset pyrkivät salaamaan ulkomaisilta sotilailta siviileihin kohdistettuja julmuuksia, koska Saksalle oli tärkeää, että ulkomaalaiset jatkaisivat motivoituneina taistelua. — Olen sitä mieltä, että ei suomalaisia voitu pumpulissakaan pitää. On kaunisteltua väittää, etteivät he mitään tienneet tai nähneet. Heidän on täyttynyt tietää sotarikoksista, vaikka eivät niihin itse tiettävästi joutuneet osallistumaan, Turunen sanoo. Lue koko uutinen:

