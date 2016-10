Uutinen

Kouvolan Sanomat: Night and Day -konsertti Kouvola-talolla peruttiin Night and Day -konsertti Kouvola-talolla on peruttu vähäisen kiinnostuksen vuoksi. Antti Sarpilan ja Elina Vettenrannan tähdittämä HT Combo Big Band ei esiinny Kouvola-talolla tänään kello 19, kuten Kouvolan Sanomissa eilen kerrottiin. Tilaisuuden järjestäjä ei ole tavoittanut kaikkia ennakkolipun ostaneita. Lippumaksu korvataan täysimääräisenä, kun ennakkolipun ostaneet ottavat yhteyttä Lippupisteeseen. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/10/13/Night%20and%20Day%20-konsertti%20Kouvola-talolla%20peruttiin/20161440/4