Kouvolan Sanomat: Norjalaishiihtäjä Therese Johaug kärysi dopingista — kielletyn aineen väitetään tulleen huulirasvasta Norjalainen huippuhiihtäjä Therese Johaug on reputtanut doping-testin, kertoo Dagens Nyheter uutistoimisto NTB:tä siteeraten. — Olen murtunut ja surullinen siitä, että olen ajautunut tähän hyvin vaikeaan ja epätodelliseen tilanteeseen, Johaug kommentoi uutista norjalaisen VG:n mukaan. — Mielestäni tämä on täysin epäreilua ja täysin epäansaittua, vaikka olen tietysti urheilijana tietoinen olevani vastuussa käyttämästäni lääkityksestä. Kansainvälisen hiihtoliiton FIS:n mukaan Johaug on jäänyt kiinni klostebol-nimisestä aineesta, kertoo VG. Aine on tullut Trofodermin-voiteesta, jota Johaug käytti auringon polttamiin huuliinsa oltuaan hiihtoleirillä Italiassa elokuussa. Klostebol kuuluu anabolisiin steroideihin, ja sillä on samanlaisia vaikutuksia kuin testosteronilla. VG:n mukaan Norjan hiihtojoukkueen lääkäri Fredrik S. Bendiksen oli kirjoittanut joukkueelle kaksi voidereseptiä paikalliseen apteekkiin. Yksi niistä oli Trofodermin. FIS:n mukaan Johaug tarkisti lääkäriltä, että voidetta saa käyttää, kirjoittaa VG. Lääkäri ei ollut huomannut, että voide sisältää klostebolia, jonka maailman antidopingtoimisto Wada on kieltänyt. — Minä otan vastuun siitä, että Therese on saanut kiellettyä ainetta klostebolia Trofodermin-voiteesta, Bendiksen kommentoi. Lue koko juttu Helsingin Sanomien sivuilta. Lue koko uutinen:

