Uutinen

Kouvolan Sanomat: Nuorkauppakamarin hanke vei opiskelijoita tutustumaan pomojen arkeen 21 nuorta lähti mukaan Päivä johtajana Kymenlaaksossa -tempaukseen Kouvolassa ja Iitissä seuramaan yrittäjien ja johtajien arkea. Suomen Nuorkauppakamareiden ideoima tapahtuma järjestettiin Kouvolassa toistamiseen. — Tapahtuman tarkoitus on näyttää nuorille, mitä johtaja ja yrittäjät tekevät. Samalla pääsee katsomaan millaista käytännön arki ja työ yrityksissä on. Nuorella voi herätä ajatuksia omasta urapolusta ja johtajuudesta, Kouvolan nuorkauppakamarin Taru Mikkonen kertoo. Mikkosen mukaan kouvolalaiset yrittäjät lähtivät innolla mukaan tempaukseen. Nuorille tapahtumaa mainostettiin muun muassa Kouvola Innovationin Duunista toimeen ja Ohjaamo -hankkeiden esittelyn yhteydessä eri oppilaitoksissa. — Yhdessä päivässä ehtii saamaan jo kuvan yrityksen toiminnasta ja sen arjesta. Tämä on monille nuorille hyvä tilaisuus pedata mahdollista työpaikkaa yrityksessä, kun pääsee päiväksi pyörimään pomon kanssa. Palaute tapahtumasta on ollut positiivista. Mikkosen mukaan tempaus saa todennäköisesti jatkoa ensi vuonna. Kymenlaakson ammattikorkeakoulussa tradenomiksi opiskeleva Aksana Susi osallistui tempaukseen. Susi tutustui puhelinpalveluyritys FIN Kotimaan Puhelinpalvelut Oy:n toimintaan. — Minua kiinnostaa johtaminen. Olen huomannut sen koulun ryhmätöissä ja muissa yhteyksissä. Näen helposti kokonaisuuksia. Tämä päivä on antanut mahdollisuuden nähdä asian käytännössä, 22-vuotias Susi kertoo. Lue lisää päivän lehdestä tai Kouvolan Sanomien mobiilisovelluksesta. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/10/13/Nuorkauppakamarin%20hanke%20vei%20opiskelijoita%20tutustumaan%20pomojen%20arkeen/20161439/4