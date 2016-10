Uutinen

Kouvolan Sanomat: Rahaton 14-vuotias kateissa jossain päin Suomea Poliisi etsii 14-vuotiasta Veera Järvistä. Hänet on viimeksi nähty Kurussa Ylöjärvellä keskiviikkona 12.10. aamupäivällä. Järvinen voi olla tällä hetkellä missä päin Suomea tahansa, mahdollisesti Etelä-Suomessa. Hänellä ei ole pankkikorttia eikä poliisin tietojen mukaan käteistä rahaa. Poliisille tulleiden vihjeiden mukaan Järvinen on voinut olla yhteydessä häntä vanhempiin miehiin sosiaalisessa mediassa. Veera Järvinen on noin 160 senttiä pitkä ja normaalivartaloinen. Hänen hiuksensa on värjätty tummansinisiksi, mutta ne näyttävät mustilta. Kadotessaan hänellä oli yllään punainen huppari, pinkki toppatakki ja vaaleanpunaiset housut sekä mukanaan iso sininen käsilaukku. Havainnoista pyydetään ilmoittamaan välittömästi hätänumeroon 112. Lue koko uutinen:

