Kouvolan Sanomat: Ramin Konditorian Itsenäinen mustikka pääsi Suomi 100 -leivoskilpailun finaaliin Ramin Konditorian leivos on päässyt loppusuoralle Itsenäinen Suomi 100 vuotta -leivoskilpailussa. Mikkeliläisellä konditorialla on kahvila myös Kouvolassa. Ramin Konditorian leivoksen nimi on Itsenäinen mustikka. Se on yksi kahdeksasta finalistista. Loppukilpailu käydään Helsingin Messukeskuksessa Viini ja Ruoka -messuilla perjantaina 28. lokakuuta, Suomen Leipuriliitto ry kertoo tiedotteessaan. Leipuriliitto julisti tammikuussa kilpailun, jonka tavoitteena on löytää Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden leivos resepteineen. Ideana on, että tammikuusta 2017 lähtien kaikki Suomen Leipuriliiton jäsenyritykset voivat halutessaan valmistaa kilpailun voittajaleivosta myyntiin juhlavuoden kunniaksi. Kaikilla Suomen Leipuriliitto ry:n jäsenyrityksillä ja henkilöjäsenillä oli mahdollisuus osallistua kilpailuun. Lue koko uutinen:

