Kouvolan Sanomat: Saattokellojen soitto jakaa seurakuntia — Kouvolan keskuskirkolla oma soittoaika Kouvolan seurakunnat osallistuvat vaihtelevasti kirkonkellojen soittoon Syyrian Aleppon pommitusten uhrien muistoksi. Kelloja soitetaan kello 17.00.Helsingin Kallion kirkko haastaa muita suomalaisia kirkkoja mukaan soittamaan kelloja Aleppon pommitusten uhrien muistoksi. Keskiviikkona yli 100 kirkkoa eri puolilta Suomea ilmoitti Yleisradion mukaan soittavansa kelloja päivittäin YK:n päivään 24. lokakuuta saakka.Kouvolan seurakunnat päättävät itsenäisesti Kallion seurakunnan haasteeseen osallistumisesta.Kouvolan seurakunnan ylivahtimestari Irma Miettinen kertoo, että Kouvolan keskuskirkon kellot soivat perjantaista alkaen, mutta kellonaika on 12.00. Kellot soivat 13 minuutin ajan— Normaalisti saattokelloja soitetaan vainajien muistoksi kello 10—12 välillä. Nyt soitamme kelloja seitsemänä päivänä viikossa YK:n päivään asti.Anjalankosken seurakunnan kirkkoherra Heikki Heinonen kertoo käyneensä asiasta keskustelun seurakuntamestarin kanssa.— Olemme hengessä mukana ja näemme asian positiivisena. Seurakunnan alueelle on kuitenkin neljä kirkkoa, joten kellojen soittaminen on vaikea järjestää käytännössä.Kirkkoherra Keijo Gärdström Kouvolan seurakunnasta kertoo, että kirkonkellojen soittamisesta Aleppon uhreille ei ole seurakuntayhtymän alueelle tehty yhteistä linjausta.Kouvolan seurakunnat osallistuvat vaihtelevasti kirkonkellojen soittoon Syyrian Aleppon pommitusten uhrien muistoksi.Vuosia taaksepäin muisteleva Gärdström ei muista, että kelloja olisi soitettu kansainvälisten kriisien uhrien muistolle.— Emme ole soittaneet kelloja Jugoslavian joukkomurhissa tai Ruandan kansanmurhassa kuolleiden muistoksi.Gärdström muistuttaa vanhasta vuodelta 1944 olevasta perinteestä, joka on käyttökelpoinen edelleen.— Vuonna 1944 presidentti Risto Rytin puoliso Gerda Ryti vetosi, että jokainen suomalainen hiljentyisi rukoukseen maamme puolesta Turun tuomiokirkon kellon lyödessä 12. Siitä lähtien Turun tuomiokirkon kellot ovat muistuttaneet suomalaisia rukouksesta. Lue koko uutinen:

