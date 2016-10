Uutinen

Kouvolan Sanomat: Selvitys Kouvolasta: Yhdeksän hoitajaa kymmenestä kokee työssään riittämättömyyttä Omantunnontuskat kulkevat hoitotyössä toimivan työntekijän ajatuksissa kotiin. Tämä käy ilmi kouvolalaisille hoitajille tehdystä työn eettistä kuormaa kartoittavasta kyselystä. — Teistä hoitajista melkein jokainen eli liki 90 prosenttia on mennyt viimeksi kuluneen kuukauden aikana kotiin huonolla omallatunnolla miettien, tulivatko työt tehdyksi riittävän oikein, geriatrian erikoislääkäri ja tutkija Gustaf Molander sanoo. Kyselyn kehittänyt Molander pitää lukua korkeana. Hän kehottaa miettimään syitä siihen työpaikoilla. — Mistä asia johtuu ja mitä voisi vielä kehittää työtaakan keventämiseksi, tiistaina Kouvolassa luennoinut Molander sanoo. Yhteensä 64 hoitotyöntekijää vastasi etukäteen 20-kohtaiseen eettisen työn tarkastuslistaan. Määrältään pienehkö vastaajajoukko edusti kattavasti eri työyhteisöjä: sairaalan vuodeosastoja, eri asumispalveluita ja kotihoidon työntekijöitä sekä julkiselta että yksityiseltä sektorilta. Lähes puolet, 47 prosenttia, kouvolalaisesta hoitohenkilökunnasta pelkää itsesyytöksiä. — Omatuntonne on herkillä. Se on työnantajan, vanhusten ja omaisten näkökulmasta todella hieno asia. Te olette laatuporukkaa. Molander muistutti myös mitalin kääntöpuolesta henkilökunnan oman jaksamisen kannalta. Yhtä suuri joukko vastaajista, lähes puolet, kertoi myös ahdistuvansa joutuessaan tekemään vaikeita hoito- ja hoivapäätöksiä. — Se on teidän kannaltanne raskasta ja kertoo siitä, että omatuntonne on herkkä. Tästä te saatte ruusuja, vaikka asioilla on aina kaksi puolta. Molander kehottaa lähihoitajia, sairaanhoitajia ja lääkäreitä keskustelemaan yhteisistä pelisäännöistä yli ammattirajojen. Lue koko uutinen:

