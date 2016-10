Uutinen

Kouvolan Sanomat: Tokmanni avaa Veturissa, palkkaa kymmenkunta uutta työntekijää Tavarataloketju Tokmannin tulo kauppakeskus Veturiin on varmistunut. Uusi myymälä avaa ovensa Anttilan vanhan liiketilan alakerrassa. Yhteensä myymälän koko on lähes 2 000 neliömetriä. Sopimus tilojen vuokraamisesta allekirjoitettiin tällä viikolla.— Siellä tehdään vielä remonttia, mutta jos saamme tilan käyttöömme lokakuun aikana, pyrimme avaamaan marraskuun loppuun mennessä, kertoo Tokmannin toimitusjohtaja Heikki Väänänen.Uuden liikkeen avaamisella ei Väänäsen mukaan ole vaikutusta ketjun muihin liikkeisiin Kouvolassa. Tokmannilla on tällä hetkellä myymälät Inkeroisissa, Kuusankoskella ja Kouvolan Viitakummussa.— Tästä tulee niin sanottu kauppakeskusmyymälä. Siellä valikoima on pienempi, kaupassa ei myydä esimerkiksi isokokoisia tuotteita tai puutarhatuotteita. Muista Kouvolan myymälöistä kaksi on yli 5 000 neliötä ja niissä on täysi valikoima.Väänäsen mukaan uuteen myymälään palkataan noin 10 uutta työntekijää. Veturin myymälän lisäksi ketjulla on muitakin kehittämissuunnitelmia Kouvolassa. Aikeissa on rakentaa Viitakumpuun uusi myymälä nykyisen tilalle.— Siinä lopulliset suunnitelmat ovat vielä auki. Optimistisimmalla aikataululla rakennustöihin voitaisiin päästä ensi vuonna. Nykyisen myymälän kunto on huono ja uuden rakentaminen tulee korjaamista halvemmaksi. Lue koko uutinen:

