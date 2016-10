Uutinen

Kouvolan Sanomat: Veturissa ollaan tänään ihan lätkässä Kouvolan Sanomien ja KooKoon kanssa Kouvolan Sanomien ja KooKoon yhteinen tapahtuma kauppakeskus Veturissa alkoi kello 13.Paikalla on KooKoon pelaajia pitkin päivää. Heitä on mahdollisuus jututtaa tai vaikkapa haastaa pöytälätkäpeliin. Ensimmäisen tunnin aikana Mikko Alikosken ja Jan-Mikael Juutilaisen nimikirjoitukset olivat haluttuja.Ohjelmassa on lisäksi muun muassa lätkävisa ja kuvauspiste, jossa voi kuvauttaa itsensä osana KooKoon joukkuetta.Lätkässä-tapahtuma on Veturissa torstaina kello 13—19 ja perjantaina kello 10—14. Perjantaina Veturissa voi tutustua Kouvolan Sanomien digituotteisiin ja kuvauttaa itsensä kuvauspisteessä.KooKoon seuraava ottelu Liigassa on perjantaina. Kouvolan jäähalliin saapuu vieraaksi Hämeenlinnan Pallokerho. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/10/13/Veturissa%20ollaan%20t%C3%A4n%C3%A4%C3%A4n%20ihan%20l%C3%A4tk%C3%A4ss%C3%A4%20Kouvolan%20Sanomien%20ja%20KooKoon%20kanssa/2016221373292/4