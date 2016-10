Uutinen

Kouvolan Sanomat: Katkokset televisiolähetyksissä johtuvat radiokelistä Lukuisat katkokset ovat häirinneet television katselua Kaakkois-Suomessa viime päivinä. Lähetysverkosta vastaava Digita ilmoittaa syyksi sääilmiön, radiokelin, joka vaivaa nyt myös Anjalankosken lähetysasemaa. Radiokelissä ilmamassat estävät radioaaltojen normaalin etenemisen, jolloin aallot eivät tavoita vastaanottajaa. Tai ne voivat ilmamassojen vaikutuksesta kulkea normaalia paljon kauemmas kuin tavallisesti ja näin häiritä toisen lähetysaseman lähetyksiä. — Radiokeliä on esiintynyt viime viikosta lähtien eri puolilla Suomea. Viimeksi ilmiö havaittiin Kemin seudulla. Nyt keskiviikkona alkoi tulla ilmoituksia myös Kymenlaaksosta, liiketoimintajohtaja Teppo Ahonen Digitasta kertoo. Hangossa on aiemmin havaittu Ruotsin televisiolähetysten aiheuttavan häiriöitä. Ahosen mukaan onkin mahdollista, että Kaakkois-Suomeen voisi tulla häiriöitä Venäjältä. — Meidän pitää tutkia, mitä lähetysasemia sillä puolella on. Analogisten lähetysten aikaan radiokeli näkyi varjokuvina tai kanavien sekoittumisena. — Digitaalitekniikka sallii jossain määrin huonoa signaalia niin, että katsoja ei huomaa sitä lainkaan. Mutta kun mennään sietorajan alle, lähetys katkeaa, Ahonen toteaa. Digita ei Ahosen mukaan pysty tekemään radiokelille mitään, mutta katsojilla voi olla mahdollisuus tilanteensa parantamiseen. — Kannattaa tarkistaa, että omat antennijärjestelmät ovat kunnossa ja oikein suunnattuina. Ahonen suosigttaa antennijärjestelmän tarkistamista muutenkin 10—15 vuoden välein. Digitan verkkosivuilta löytyvät oman alueen antenniurakoitsijat, jotka ovat suorittaneet tutkinnon ja joilla on luotettavat mittalaitteet. Lue koko uutinen:

