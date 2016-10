Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kolumni: Haluatko sote-miljonääriksi? Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistus on sen verran hittitavaraa, että Nelonen on aloittanut visailuohjelman, jossa pureudutaan alan nippelitietoon. — Hyvää iltaa Haluatko sote-miljonääriksi -ohjelmasta. Tänään tunnin ohjelma-aika jakaantuu seuraavasti: mainoksia 15 minuuttia, sääntöjen kertaamista 12 minuuttia, turhanpäiväistä lätinää 30 minuuttia ja tietokilpailukysymyksiä 3 minuuttia. — No niin. Ensimmäinen kilpailijamme on Jeppe, 21 vuotta. Onkos sote opiskeltu tarkkaan? — Olen minä sen nimen joskus muistaakseni kuullut. Eikös se liity sorsastukseen? — Ensimmäinen kysymys kuuluu: Onko sote-palvelujen uudistamisen valmistelu ollut tähän mennessä A) sekavaa, B) vielä sekavampaa, C) todella sekavaa vai D) piip sekavaa? Jos tiedät vastauksen, olet voittanut sadalla eurolla sote-palveluja. — Nyt ei kyllä soita kelloja alkuunkaan. Pakko kysyä yleisöltä. — Sitä ennen menemmekin tauolle ja kertaamme säännöt. — Tervetuloa takaisin. Jeppe on valinnut kolme sote-asiantuntijaa yleisön joukosta. Sinä punaposkinen mies, mikä on oikea vastaus? — Olen Juha Hollolasta. Asia on hyvinkin tuttu, ja täytyy sanoa, että näistä vaihtoehdoista ainoa oikea on D. ”Piip sekavaa” tarkoittaa käsittääkseni samaa kuin ”ei ollenkaan sekavaa”. — Sehän oli aika sekava vastaus. Mitäs sanoo Eki Kouvolasta? — Suolle rakentavat koko soten. Ei tule mitään. Oikea vastaus on A, B, C ja D. — Entäs kolmas yleisön edustajamme? — Sanotaan A tai D. — Jeppe, selvensivätkö yleisön vastaukset yhtään tilannetta. — Ei. Kilautetaan kaverille. — Tuut...tuut...Keskussairaalan päivystys. — Se on Jaajo Haluatko sote-miljonääriksi -ohjelmasta, terve. Täällä on Jeppe todella pahassa paikassa. — Hengittääkö potilas? — Nippa nappa, mutta hän haluaisi silti tietää, onko soten valmistelu ollut tähän mennessä A) sekavaa... — Mitä pelleilyä tämä nyt on? Kuulemiin! — Ei tullut apuja sieltäkään. Mitäs tehdään? — Ei mitään. Minä lähden vastaamatta kotiin, etteivät iltapäivälehdet pääse virnuilemaan väärästä vastauksesta. Pitäkää sotenne! Kirjoittaja on Kouvolan Sanomien toimittaja. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/10/14/Kolumni%3A%20Haluatko%20sote-miljon%C3%A4%C3%A4riksi/2016221372056/4