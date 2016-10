Uutinen

Kouvolan Sanomat: KooKoon Juutilainen: Vaikka pisteitä ei ole tullut, emme saa lannistua KooKoon Jan-Mikael Juutilainen ja Mikko Alikoski ovat paitsi kämppäkavereita myös ketju- ja kesätreenikavereita. — Pose (Alikoski) ei mökötä koskaan. Hän tykkää nauraa. Pelaajana hän on vastustajan kannalta ärsyttävä takiainen, joten hyvä, että hän on meidän puolellamme, sentteri Juutilainen kuvailee laituriaan. Juutilainen tulee Alikosken mielestä toimeen kaikkien kanssa. Luonteeltaan Jokerien kasvatti on rauhallinen. — Juuti on tasapainoinen ja luotettava pelaaja molempiin suuntiin. Hän pitää omalla varmalla tekemisellään kentällisen kasassa. KooKoo on valahtanut viiden ottelun tappioputkeen. Viime kaudella kouvolalaisjoukkue sukelsi kahdesti yhtä pitkään häviöjonoon ennen vuodenvaihdetta. — Tämä laji vaatii itseluottamusta, ja nyt asiat ovat pienestä kiinni. Kahdessa viime ottelussa olemme puolustaneet hyvin. Vaikka pisteitä ei ole tullut, emme saa lannistua, Juutilainen tähdentää. Juutilaisen mukaan juuri puolustaminen on KooKoolle kaiken a ja o. Hän muistuttaa, että jämerä puolustuspeli tukee laadukasta hyökkäämistä. — Meidän olisi saatava hyökkäysalueen peliämme pidemmäksi, mutta sekin lähtee puolustuksesta. KooKoo—HPK, jääkiekon Liigaa tänään perjantaina kello 18.30 Kouvolan jäähallissa. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/10/14/KooKoon%20Juutilainen%3A%20Vaikka%20pisteit%C3%A4%20ei%20ole%20tullut%2C%20emme%20saa%20lannistua/2016221374552/4