Kouvolan Sanomat: Kouvola ottaa aikalisän — yhteisyrityksen kilpailutus venyy Kouvolan suunnitteleman sote-palveluiden yhteisyrityksen kilpailutus venyy. Alunperin päätöksen tarjouspyynnöstä piti olla kaupunginhallituksen esityslistalla ensi maanantaina. Nyt tavoite on siirretty kuun loppuun.— Tässä on otettu aikalisää. Uuden aikataulun mukaan tarjouspyyntö ja kaikki siihen liittyvät asiakirjat tulisivat kaupunginhallituksen käsittelyyn 31. päivä lokakuuta, kertoo hyvinvointipalveluiden johtaja Arja Kumpu.Tarjouspyyntö on tarkoitus saada liikkeelle kokouksen jälkeisenä päivänä. Yrityksillä on marraskuun 22. päivään saakka aikaa jättää tarjouksensa. Kummun mukaan varsinainen hankintasopimuksen allekirjoitus siirtyisi uudessa aikataulussa ensi vuoden puolelle tammikuuhun.— Kaupunginvaltuusto käsittelisi hankinnan toteutusta 28.11. ja valtuuttaisi kaupunginhallituksen päättämään toteutuksesta. Kaupunginhallitus tekisi päätöksen 12. joulukuuta. Millään hankintasopimus ei tälle vuodelle ehdi, vaikka tahtotila oli hyvä.Kummun mukaan myös yhteisyritystä valmistelevassa Forssassa on päädytty siirtämään lopullista päätöksentekoa ensi vuoden puolelle. Kouvolassa eniten keskustelua on aiheuttanut Ratamo-investoinnin toteutus.— Sitä selvitetään edelleen. Palveluvalikoimaan ei ole tullut muutoksia, mutta investoinnin toteutus on elänyt. Se on keskusteluttanut eniten niin mahdollisia tarjoajia kuin meitä kaupungillakin.Kummun mukaan toinen suuri vaikuttava tekijä on valmisteilla oleva lainsäädäntö ja sen vaikutukset.— Tarvitsemme riittävästi aikaa huolelliseen valmisteluun ja lakiluonnosten vaikutusten arviointiin. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/10/14/Kouvola%20ottaa%20aikalis%C3%A4n%20%E2%80%94%20yhteisyrityksen%20kilpailutus%20venyy/2016221379276/4