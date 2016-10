Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kouvolaankin kaavailtu kasino avataan Tampereen keskustaan nousevaan puolen miljardin monitoimiareenaan Suomen toinen kasino avataan uuteen areenakokonaisuuteen Tampereen keskustaan, kertoi Raha-automaattiyhdistys (Ray) perjantaina. Kasino haluttiin näkyvälle ja helposti saavutettavalle paikalle, jossa mahdollista asiakaskuntaa riittää ympäri vuoden, Ray perustelee. Areenaa aletaan rakentaa ensi vuonna Tampereen keskustaan, pari sataa metriä rautatieasemasta etelään. Aiemmin oli jo päätetty, että pelipaikka tulee Tampereelle. Ray piti tulevaa areenakokonaisuutta parhaana niistä kolmesta vaihtoehdosta, jotka olivat loppuvaiheessa mukana: Kansi ja Areena -kokonaisuus, Sokos Hotel Torni sekä Koskikeskuksen ja Sokos Hotel Ilveksen yhteishanke. Rayn mukaan kasino tarvitsee ympärilleen runsaan palvelutarjonnan: hotelleita, ravintoloita, tapahtumia ja kauppoja. Toistaiseksi Kansi- ja Areena-nimistä monitoimihallia ei vielä ole olemassakaan, mutta hankkeen suunnittelu on pitkällä. Valtuusto hyväksyi hankkeen keväällä, mikä lopetti vuosia jatkuneen vatvomisen. Monitoimiareenan on määrä olla valmis noin vuonna 2020. Koko hankkeen hintalappu on noin puoli miljardia eli 500 miljoonaa euroa. Tampereen kaupunki rakentaa kannen, joka maksaa noin 34 miljoonaa euroa ja suunnittelee sijoittavansa siihen vielä noin 26 miljoonaa euroa. Loput on yksityistä rahaa. Hallihanke on mittasuhteiltaan valtava ja se muuttaa Tampereen keskustaa monin tavoin. Monitoimiareena tulee pääradan kiskojen päälle ja on noin 12 000 katsojaa vetävä rakennus niin urheilun kuin viihteen tarpeisiin. Kokonaisuuteen kuuluu myös useita tornitaloja, joihin tulee asuntoja, toimistoja ja hotelli — ja nyt siis myös kasino. Aikanaan kasinohakemuksia lähetettiin Kymenlaaksostakin. Kouvolan lisäksi kasinoa haettiin Kotkaan, Haminaan, Virolahdelle ja Pyhtäälle. Lue juttu Helsingin Sanomien sivuilta. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/10/14/Kouvolaankin%20kaavailtu%20kasino%20avataan%20Tampereen%20keskustaan%20nousevaan%20puolen%20miljardin%20monitoimiareenaan/2016521377092/4