Kouvolan Sanomat: Ksaolta vaadittu säästö voi pienentyä — Kouvola hyötyy valtionosuusmuutoksessa Kouvolan seudun ammattiopiston yt-neuvottelut pitkittyvät. Kouvola myös lykkää marraskuulle lasten ja nuorten lautakunnan päätöstä Ksaon säästöistä. Nämä ovat mahdollisia uusia koulutuslinjaleikkauksia ja ratkaisuja tilojen käytöstä. Taustalla on hallitusohjelmaan sisältyvä ammatillisen peruskoulutuksen 190 miljoonan valtionosuusleikkaus vuodelle 2017. Hallitus aikoo leikata koulutuksen rahoitusta, mutta se myös pienentää kunnilta perimäänsä rahan määrää. Kuntaliiton erityisasiantuntijan Maarit Kallio-Savelan mukaan valtio kerää kunnilta karkeasti 70 prosenttia rahoista, joita se maksaa valtionosuuksina ammatillisen peruskoulutuksen järjestäjille. Kuntaliiton tämänhetkisen arvion mukaan Kouvola hyötyy tilanteesta reilut 246 000 euroa. Kouvolan valtiolta saama ammatillisen peruskoulutuksen rahoitus vähenee reilut 2,7 miljoonaa euroa, mutta vastaavasti Kouvolan maksuosuus valtiolle pienenee lähes 3 miljoonaa euroa. Kaupunki on asettanut Ksaon ensi vuoden toimintaan 3 miljoonan euron säästötavoitteen. Summa vastaa sitä, mikä on ollut arvio opetus- ja kulttuuriministeriön valtionosuusleikkauksen vaikutuksesta Kouvolaan. — Selvitämme nyt, saadaanko Ksaon säästövelvoitetta kohtuullistettua ja miten säästöt rytmitetään eri vuosille, sanoo lasten ja nuorten palvelujen johtaja Ismo Korhonen. Tekeillä oleva selvitys vaikuttaa Korhosen mukaan meneillään oleviin yhteistoimintaneuvotteluihin. Ksaossa aloitettiin lokakuun alussa vuoden kolmannet yt-neuvottelut. Neuvottelujen tavoitteena on saavuttaa noin 3,9 miljoonan euron säästöt Ksaon toimintaan. — Täytyy muistaa, että taustalla on myös Ksaon tekemä rakenteellinen alijäämä. On vielä takamatkaa siihen, että Ksao olisi taloudeltaan tasapainossa oleva yksikkö. Ksaon taseeseen on kertynyt kolmen viime vuoden aikana noin 4,4 miljoonan euron alijäämä. Tämänhetkisen ennusteen mukaan alijäämää kertyy vuodelta 2016 noin 1,4 miljoonaa euroa. Lue koko uutinen:

