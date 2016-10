Uutinen

Kouvolan Sanomat: Linja-auto rikkoontui valtatie 15:llä Kouvolassa, yksi kaista käytössä Rikkoontunut linja-auto haittaa liikennettä valtatie 15:llä Kouvolassa. Linja-auton matka katkesi Kymenlaaksontien ja Aitomäentien väliselle osuudelle. Linja-auto jäi keskelle kaistaa odottamaan hinausautoa. Paikalla on käytössä vain yksi kaista. Poliisi on paikalla ohjaamassa liikennettä. Tätä uutista päivitetään, kun linja-auto on saatu hinattua pois tieltä. Lue koko uutinen:

