Kouvolan Sanomat: Luonnollisesti-näyttelyn avajaiset ovat lauantaina Galleria Padossa Suomen kameraseurojen liiton valokuvanäyttelyn viralliset avajaiset ovat lauantaina Galleria Padossa Kuusankosken Taideruukissa. Luonnollisesti-näyttelyssä on esillä fyysisesti 90 valokuvaa. Niiden lisäksi suurella tv-ruudulla pyörii 270 otosta. Näyttelyyn tarjottiin yli 1 400 kuvaa, joista tuomaristo valitsi esille pääsevät otokset. Kuvaajat ovat kameraseurojen jäseniä ympäri Suomen. Näyttelyn järjestää tänä vuonna Kouvolan kameraseura. Puheenjohtaja Jaana Ahola on iloinen siitä, että kuvaajat ovat lähestyneet teemaa monelta kantilta. — Siellä on hienoja oivalluksia. Osa on nähnyt luonnossa joitain luonnollisia tapahtumia, joidenkin kuvissa on ihmisiä. Kuun alussa avautunut näyttely jatkuu 30.10. asti. Kaikille avoimet avajaiset ovat lauantaina kello 14—17. Näyttelyyn on vapaa pääsy. Lue koko uutinen:

