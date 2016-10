Uutinen

Kouvolan Sanomat: Mikael Gabriel villitsi nuorison — Kuntotalolla lähes 700 nuorta Kouvolan Kuntotalolle saapunut tyttövaltainen yleisö yllätti myös illan pääesiintyjän Mikael Gabrielin kavereineen. — Vitsi ku tääl on siisti meininki. Yleisössä on yleensä kundejakin, mutta täällä on lähes pelkästään mimmejä, Gabriel sanoi. Nuorimmat paikalle saapuneet olivat 12-vuotiaita. — Varotaan vähän niitä pienempiä. Nyt mä haluun, että jokaisella on sen verran tilaa, ettei satu. Illan järjestelyistä vastannut koordinaattori Lalli Lavonen Kouvolan nuorisopalveluista piti yleisömäärää hyvänä. — Nuoret ovat nykyisin hyvin vaativia päättäessään paikan päälle tulemisesta. He seuraavat niin paljon YouTubesta musiikkivideoita, että esiintyjän pitää olla todella vetovoimainen. Gabriel oli. Lavonen muisteli, että suunnilleen samanlaiseen yleisömäärään päästiin viimeksi runsaat kuusi vuotta takaperin. — Silloin esiintymässä oli Sunrise Avenue Kouvolan kuntaliitosvuonna 2009, Lavonen sanoi. Kouvolan nuorisotyön viikko, Hupparikansan viikko, lopetettiin komeasti. Kuntotalon tapahtumassa esiintyivät myös Harri Leikola, Elmeri Rantalainen ja Suvi Salmimies. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/10/14/Mikael%20Gabriel%20villitsi%20nuorison%20%E2%80%94%20Kuntotalolla%20l%C3%A4hes%20700%20nuorta%20/2016221379144/4