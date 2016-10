Uutinen

Kouvolan Sanomat: Rallisprintin kausi huipentuu lauantaina Anjalassa — Koirikivi ja Anttila alueen kuskeista mitalijahdissa Rallisprintin SM-sarjan kauden viimeinen osakilpailu kaasutellaan lauantaina Junkkarin kylän maastossa Anjalassa. Korvenkylän kesäteatterikaudelta pystyssä olevat Hurriganes-lavasteet värittävät hauskasti palkintojenjakoseremoniaa.Helmikuussa Lapualla alkaneessa SM-sarjassa on paahdettu kaksi kisaa lumella, kaksi asvaltilla ja yksi soralla ennen lauantaita.Kouvolalaisittain kauden huipennuksessa kiiltelee jopa kaksi mitalia. Kokonaispisteissä SM-pronssissa kiinni oleva Valkealan Urheiluautoilijoiden Tomi Koirikivi on ajanut tasaisen varman kauden kaksivetoisissa. Koirikivellä ei ole enää mahdollisuuksia mestaruuteen, mutta hän tavoittelee toista peräkkäistä mitalia viime kauden SM-hopean kaveriksi.Toyota-kuski Koirikivi voitti asvalttikisat huhtikuussa Tammisaaressa ja toukokuussa Kauhajoella. Vajaat kolme viikkoa sitten Laihialla hän sijoittui kolmanneksi. Siitä jäi hapan maku.Kaksivetoisten hallitseva Suomen mestari Parkanon Urheiluautoilijoiden Mikael Vuotari on matkalla SM-kullan uusimiseen. Kakkosena rattia vääntävä Kuortaneen Urheiluautoilijoiden Jukka Vähämäki voitti mestaruuden 2014 ja 2012.Naisten luokassa Anjalankosken Urheiluautoilijoiden Eeva Anttila on toisena vain pisteen päässä Vesannon Urheiluautoilijoiden Liisa Sutisesta.Mestariksi paremmat mahdollisuudet ovat Sutisella, sillä hän on ajanut yhden kisan vähemmän kuin Toyota Corollalla lasettava Anttila. SM-sarjan kokonaistuloksia laskettaessa jätetään huomioimatta heikoimman osakilpailun pisteet.Korvenkylän koulu toimi SM-sarjan osakilpailun keskuksena viimeksi vuonna 2012. Kaksi vuotta myöhemmin sorapohjaisella paikallistiellä huristeltiin kansallinen sprintti. Kilpailunjohtaja Kari Rae sanoo, että kaksi vuotta on Anjalankosken Urheiluautoilijoille sopiva väli kisajärjestelyissä vaadittaville ponnistuksille.Ensi vuonna rallisprintin SM-sarjan kalenterissa ei näy Kouvolaa, sillä AnkUA järjestää samoihin aikoihin jokkiskisan.Lauantaiseen kauden päätöskilpailuun on tulossa 143 kuljettajaa. Toimitsijoita häärii melkein yhtä monta.— Neljä vuotta sitten kuskit äänestivät tämän vuoden parhaaksi SM-osakilpailuksi. Olen tyytyväinen tämänvuotiseen kilpailijamäärään. Se jopa hieman ylitti odotukset, Rae sanoo.MTV3 Max -kanavan televisioimaan kisaan odotellaan katsojia paikan päälle 800—1000. Yleisölle tarjotaan maastossa uutuutena mahdollisuutta kuunnella kilpailun kuulutusta radion kautta esimerkiksi älypuhelimesta. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/10/14/Rallisprintin%20kausi%20huipentuu%20lauantaina%20Anjalassa%20%E2%80%94%20Koirikivi%20ja%20Anttila%20alueen%20kuskeista%20mitalijahdissa/2016221365897/4