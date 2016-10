Uutinen

Kouvolan Sanomat: Ulkomaalainen kaipaa Suomen maaseudulla myös tekemistä Ulkomaalainen matkailija kaipaa lomallaan tekemistä, vaikka suuntaisi suomalaisen maaseudun rauhaan. Kaunis luonto on tärkeä osa maaseutumatkailua, mutta se ei yksin riitä. — Maaseudulla toimivien matkailuyritysten pitää toki hyödyntää sitä vetovoimaa, joka Suomella on tietysti luonto. Uniikki luonto, joka tällä alueella on nimenomaan vesistöt, meren rannikko ja monimuotoinen ympäristö, luo samalla puitteet erilaisille aktiviteeteille. Nyt on aivan selkeä trendi matkailijoiden keskuudessa, että haetaan enemmän teemapohjaisia lomamuotoja ja tehdään aika paljon lomalla, tuotekehityspäällikkö Terhi Hook Visit Finlandista sanoo. Hook antoi opastusta paikallisille yrittäjille ulkomaalaisten matkailijoiden houkutteluun Maaseutumatkailupäivässä perjantaina Harjun Oppimiskeskuksessa Virolahdella. Etenkin ulkomaille markkinoinnissa pienten yksittäisten yrittäjien on Hookin mukaan tärkeää verkostua, jolloin haetaan yhteistyökumppaneita omalta alueelta ja mahdollisesti laajemmaltakin. Maaseudun matkailupalvelujen viemisessä ulkomaalaisten matkailijoiden tietoisuuteen on iso haaste. — Jakelukanaviin tarjonnan saaminen ei vielä ole kovin pitkällä. Esimerkiksi digitalisaation hyödyntäminen on tärkeää. Markkinointia pitää pystyä tarjoamaan moneen kanavaan ja se vaatii tietysti aikaa ja vaivaa. Lue koko uutinen:

