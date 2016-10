Uutinen

Kouvolan Sanomat: Videotodiste: Elimäen kirkosta irrotetut urkupillit soivat yhä Elimäen seurakuntakanttori Ville Perkkiö todistaa, että Elimäen kirkosta huutokaupattavat urkupillit ovat edelleen soivassa kunnossa. Virekin on vielä suurinpiirtein tallella. Ukko Nooa on Perkkiön puhaltelusta helposti tunnistettavissa. Elimäen kirkolla pidetään uusien urkujen käyttöönottokonsertti sunnuntaina. Perkkiön lisäksi konsertissa kuullaan muun muassa Kaisa Alasaarelan, Elisa Murtoperän ja Pekka Ainalin soittoa. Ohjelmistossa kuullaan muun muassa Johan Sebastian Bachia ja Felix Mendelssohnia. Konsertin ohessa pidettävässä huutokaupassa myydään pääosin 1960-luvulla kirkkoon asennettuja urkupillejä, jotka poistettiin uudistuksen vuoksi käytöstä. Osa pilleistä on vain kymmenien senttien pituisia, mutta yli metrisiäkin pillejä on myynnissä. Varoitus: äänen synnyttämiseen tarvitaan niin paljon ilmaa, että ihmiskeuhkoilla puhaltaminen ei riitä kunnon äänen synnyttämiseen isoissa pilleissä. Uusitun kirkkosoittimen urkupillistö koostuu enimmäkseen Kymintehtaan seurakuntataloon 1990-luvulla rakennetuista urkupilleistä. Soittimeen jätettiin myös muutama äänikerta pillejä, jotka ovat peräisin alkuperäisesti urkukoneistosta 1800-luvulta. Elimäen urut esittäytyvät -konsertti Elimäen puukirkossa 16.10. kello 18. Konserttiin on vapaa pääsy. Lue koko uutinen:

