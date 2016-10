Uutinen

Kouvolan Sanomat: Iitti suunnittelee Kausalaan uutta päiväkotia — osaa vanhoista uhkaa sulkeminen Iitissä suunnittelutyöryhmä pohtii parhaillaan uuden päiväkodin rakentamisesta Kausalaan. Hanke syntyi kunnanvaltuuston hylättyä Metsämyyrän päiväkodin saneerauksen liian kalliina. Uusi päiväkoti saattaa merkitä ainakin osittain vanhojen päiväkotien sulkemista Kausalassa. Koulutuslautakunnan mukaan päiväkotijärjestelyjen on tarkoitus muokata päiväkotien määrää ja ja toimintaa mahdollisimman toimivaksi ja edulliseksi. — Selvitystyö on parhaillaan käynnissä. Ehdotus järjestelyistä syntyy lokakuun viimeisellä viikolla, minkä jälkeen se esitellään tekniselle lautakunnalle ja koulutuslautakunnalle, sivistystoimen kirjasto-kulttuuritoimen johtaja Niina Honko kertoo. Mikäli selvityksessä ehdotetaan kahden tai useamman päiväkodin korvaamista uudella päiväkodilla, tarvitaan myös asemakaavan muutos. Selvitystyön piirissä ovat Metsämyyrän, Peltohiiren, Vaahteran ja Kanttarellin päiväkodit Kausalassa sekä Tiitiäisen päiväkoti Radansuussa. Hankkeeseen on varattu 3,6 miljoonaa euroa. — Olemme kartoittaneet monen eri kokoluokan vaihtoehtoja uudeksi päiväkodiksi. Tarkempaa tietoa en voi vielä antaa, kun valmistelemme vielä esitystä. Uuden päiväkodin suunnittelu on tarkoitus aloittaa vuonna 2017. Rakennustöiden odotetaan ajoittuvan vuosille 2018—2019. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/10/15/Iitti%20suunnittelee%20Kausalaan%20uutta%20p%C3%A4iv%C3%A4kotia%20%E2%80%94%20osaa%20vanhoista%20uhkaa%20sulkeminen/20161445/4