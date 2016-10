Uutinen

Kouvolan Sanomat: Ketotec Ky:n Riika Keto on Jaalan vuoden yrittäjä Jaalan vuoden 2016 yrittäjä on Riika Keto. Jaalan Yrittäjien palkintoperusteluiden mukaan Keto on menestyksekkäästi jatkanut ja kehittänyt vanhempiensa aloittamaa liiketoimintaa mökkivuokrauksessa. Yrityksen vuokraamien mökkien varausaste on vuodesta toiseen hyvä ja asiakkaille löytyy useita erilaisia ja eritasoisia vaihtoehtoja. Kouvolan Sanomat haastattelee pohjoiskymenlaakson vuoden yrittäjät sitä mukaa, kun yrittäjäyhdistykset julkistavat valintojaan. Ketotec Ky:n yrittäjä Riika Keto, mitkä ovat oman yrityksesi vahvuudet? Mitä pitää toisaalta parantaa? — Vahvuus on yksilöllinen palvelu. Jokainen mökkimme on erilainen ja jokainen vieras tuodaan mökeille henkilökohtaisesti. Mökkien sisustusta ja tunnelman luontia mietin aika paljon. Parantamista on aina, mutta ehkä mökkien yleistä tasoa pitää korottaa vähitellen ja myös markkinointiin käyttää enemmän rahaa. Mitä neuvoisit ihmiselle, joka vasta miettii oman yrityksen perustamista? — Yrittämistä kannattaa miettiä huolella. Idean ja suunnitelmien pitäisi olla aika pitkällä. Yritys välttämättä ole valmis vuodessa eikä kahdessa. Yrittäminen ei toisaalta ole mitään rakettitiedettä. Harva yrittämisellä rikastuu, mutta se antaa paljon muuta. Minkä kouluarvosanan antaisit Kouvolan kaupungille yrittäjän yhteistyökumppanina toimimisesta? — 8. Kouvola Innovationin kanssa yhteistyö on sujunut Visit Kouvola -palvelun muodossa tosi hyvin. Siitä on positiivinen kuva. Minun aikanani ei ole rakennettu uusia mökkejä, joten esimerkiksi rakennusvalvonnan toiminnasta ei ole kuvaa. Yleisesti pahinta yrittäjälle on epävarmuus ja päätöksenteon poukkoilevuus. Mikä yksittäinen päätös on ollut oman yrityksesi menestyksen kannalta ratkaisevin? — Minun aikanani varmaan nettisivuihin satsaaminen. Vanhemmat olivat luoneet toiminnalle perustan, jonka pohjalta on ollut hyvä jatkaa. Tuskin tätä toimintaa olisi ihan nollasta aloitettu. Milloin viimeksi pidit lomaa, montako päivää putkeen? — Viimeksi syyskuussa. Silloin olin viisi päivää lomalla Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/10/15/Ketotec%20Ky%3An%20Riika%20Keto%20on%20Jaalan%20vuoden%20yritt%C3%A4j%C3%A4/2016221379001/4