Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kolme ottelua ja vain kolme maalia — aina asialla Terry Broadhurst KooKoo on tehnyt kolmessa viime ottelussaan kussakin vain yhden maalin. Joka kerta asialla on ollut Terry Broadhurst. Ruotsin pääsarjasta SHL:stä hankittu Broadhurst on osannut olla harjoituspeleistä lähtien siellä missä tapahtuu. Viimeaikaiset onnistumiset enteilevät hyvää jatkoa sähäkälle hyökkääjälle. Broadhurst aloitti perjantaina HPK-ottelussa samassa ketjussa Jarkko Malisen ja Kai Kantolan kanssa. Päätöserään hänet nostettiin Josh Greenin ja Juha-Pekka Haatajan vitjaan. Vasta nyt kauden ensimmäisen kotiottelunsa pelannut Malinen näytti, että taidot eivät ole loukkaantumisjaksojen aikana ruostuneet. Syötöt napsuvat edelleen tarkasti kaverin lapaan, ja sentteri kykenee edelleen tekemään itselleen tilaa ahtaistakin paikoista. Kouvolalaisjoukkue karahti perjantaina kuudenteen peräkkäiseen tappioon. Hämeenlinnan Pallokerho puolestaan venytti voittosarjansa viiden ottelun mittaiseksi nitistämällä KooKoon 1—2 (0—0, 1—2, 0—0). HPK voitti vieraskaukalossa kolmannen pelinsä putkeen. KooKoolla oli viime kaudellakin hankalat aikansa jo ennen vuodenvaihdetta, mutta näin pitkään häviöjonoon joukkue ei hoiperrellut kertaakaan. — Kärkijätkämme elävät maaleista, KooKoon päävalmentaja Petri Mattila muistutti. Nyt niitä maaleja ei tule. Ja sen näkee jo monen pelaajan naamastakin. KooKoon henkinen kantti murenee helposti kuin hapankorppu iltapalapöydässä. — Joukkue menee vaikeilla hetkillä aika hiljaiseksi. Apina on harteilla ja pää kovilla. Asiasta on puhuttu paljon pelaajien kanssa ja yritetty keventää henkistä painolastia. Mieluummin sitä lastia saa siirtää valmentajien harteille, Mattila sanoi. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/10/15/Kolme%20ottelua%20ja%20vain%20kolme%20maalia%20%E2%80%94%20aina%20asialla%20Terry%20Broadhurst/2016221380577/4