Kouvolan Sanomat: Kouvolan kaupungin tilaliikelaitoksen vuokrasopimuksissa huomautettavaa Korottamattomia vuokria, jälkikäteen laadittuja vuokrasopimuksia ja vuokran alennuksia ilman päätöstä. Muun muassa tämänkaltaisia epäkohtia ilmenee Kouvolan kaupungin tilaliikelaitoksen vuokrien laskutukseen liittyvässä tarkastuksessa. Vuoden 2015 tilintarkastuksen yhteydessä tilintarkastajat tekivät otantatarkastuksia. Tilintarkastuksen teki tilintarkastusyhteisö BDO Audiator. Yhdessä otannassa tilintarkastajat keskittyivät tilaliikelaitoksen ulkopuolisilta laskuttamiin vuokriin. Tarkastusajankohta oli vuoden 2015 tammikuun alusta elokuun loppuun. Tarkastuksen muistiossa moititaan tilaliikelaitoksen toimintaa. Kouvola sai muistion maaliskuussa. Maanantaina kokoontuvalle kaupunginhallitukselle esitetään, että vuokrauskäytännöt uudistetaan ensi vuonna. Muistion mukaan vuokrasopimuksista ei ole tehty viranhaltijapäätöksiä. Tilintarkastajat suosittelevat, että tilojen vuokraamisesta tehdään viranhaltijapäätös ja siihen liitetään muutoksenhakuohjeet. Päätös viedään liikelaitosten johtokunnalle otto-oikeutta varten tiedoksi. Suosituksesta huolimatta vuokrasopimuksista ei edelleenkään tehdä viranhaltijapäätöksiä. Sopimukset kuitenkin viedään johtokunnalle tiedoksi. Johtokunnan puheenjohtajan Maria Elorannan (sd.) mielestä käytäntö on selkeä ja riittävä. — Meillä on tiedot siitä, mitä neliövuokrat suunnilleen ovat ja mitä niihin suunnilleen sisältyy. Liikelaitosten johtokunta ei ole tehnyt erillistä päätöstä vuokralaisten valinta- ja vuokranmääräämisperusteista tai vuokrasopimusten korotusperusteista. Päätöstä ei ole myöskään siitä, peritäänkö vuokralaiselta takuuvuokra. Uuden Kouvolan aikana asunnoista ja liiketiloista ei ole peritty takuuvuokria. Myöskään vuokralaisten maksukykyä ei ole selvitetty ennen vuokrasopimuksen laadintaa. BDO Audiatorin tilintarkastajat suosittelevat, että johtokunta päättäisi vuokraamisen liittyvät yleiset linjaukset. Toimitilajohtaja Timo Oksasella on oikeus allekirjoittaa kaikki toimitiloja ja asuntoja koskevat vuokrasopimukset. Lisäksi hän voi tehdä sopimuksia koskevat päätökset. Myös kiinteistöpäällikkö Arto Kuitikalla on vuokrasopimusten allekirjoitusoikeus. Käytännössä hän on sekä neuvotellut että allekirjoittanut vuokrasopimukset. Tilintarkastajat löysivät tarkastuksessaan vuokrasopimuksia, jotka oli tehnyt ja allekirjoittanut työntekijä, jolla ei ole siihen tehtävään toimivaltuuksia. Sopimukset oli laadittu ennen kuntaliitosta. Tarkastuksen mukaan tilaliikelaitos ei ole tehnyt korotuksia osaan vuokrista. Sopimuksissa kuitenkin mainitaan, että korotusperusteet tarkastetaan kerran vuodessa. Kyse on tiloista, joiden sopimuksiin on määritelty joku muu kuin indeksikorotusperuste. Vuokran korottamatta jättämistä ei ole dokumentoitu. Tilintarkastajat esittävät, että vuokran korotusperusteet tarkastetaan joka vuosi ja niiden perimättä jättämisperusteet dokumentoidaan. Lisäksi he muistuttavat, että sopimuksiin on kirjattava, ovatko vuokrat arvonlisäverollisia vai eivät. Kaupungin laskutusohjelma laskee indeksikorotukset automaattisesti vuokran määrään, jos se on vuokrasopimuksessa määritelty korotusperusteeksi. Tarkastuksessa tutkittiin muun muassa suurimpia yksittäisiä vuokralaskuja elokuulta 2015 ja vuosivuokrasopimuksia. Kahdessa tapauksessa vuokraa ei ollut korotettu sopimuksen tekemisen jälkeen. Sopimusten mukaan vuokria olisi voitu korottaa. Neljä tarkastettua sopimusta oli laadittu jälkikäteen. Yksi niistä kuusi kuukautta sopimuskauden alkamisen jälkeen. Tarkastetuista vuokralaskuista yhdessä oli vuokrasopimusta muutettu ja vuokraa alennettu ilman päätöstä asiasta. Toiminnan kausiluontoisuudesta johtuen vuokraa ei ollut peritty kesäkuukausina. Tästä ei ole mainintaa vuokrasopimuksessa tai sen liitteissä. — Tarkastetuista vuokrista yhteen oli lisätty arvonlisävero, vaikka sopimuksessa ei ollut mainittu laskutetaanko vuokra arvonlisäverollisena vai ei. Vuokrasta osa määräytyi toimittajan (vuokraajan) liikevaihdon perusteella. Liikevaihtotietoja ei kuitenkaan ollut saadun tiedon mukaan tarkistettu, raportissa sanotaan. Kuluvan vuoden alussa kaupungin asunnoista suurin osa, eli noin 140 siirtyi Kouvolan Asunnot Oy:n omistukseen. Kouvolan Asuntojen tilitystä kaupungille ei ole tarkastettu. Tämän vuoksi ei ole varmuutta siitä, onko kaikki kaupungin asunnoista perityt vuokrat edelleen tilitetty kaupungille. Raportissa esitetään, että tilaliikelaitos tarkastaa tilitysten oikeellisuuden. Kaupunginhallitus käsittelee tilintarkastuspöytäkirjaa vuodelta 2015 maanantaina. Esitystilalla todetaan, että ”tilaliikelaitosta on ohjeistettu hallintojohtajan toimesta hoitamaan prosessinsa kuntoon tilintarkastajan ohjeiden mukaisesti”. Lisäksi kaupunginjohtaja esittää kaupunginhallitukselle, että vuokranmääritykseen ja sopimusten laadintaan liittyvät käytännöt uudistetaan vuoden 2017 alusta. Tilaliikelaitos sulautuu tuolloin kaupungin konsernihallintoon. Lue koko uutinen:

