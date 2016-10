Uutinen

Kouvolan Sanomat: Maataloudessa toinen perättäinen laiha vuosi — maatilojen yrittäjätulo painuu alle 10 000 euroon Viime vuonna lähes kaikkien maataloustuotteiden tuottajahinnat putosivat. Luisu on jatkunut vielä tänäkin vuonna. Luonnonvarakeskuksen satoarvion mukaan viljasato jää tänä vuonna hieman heikommaksi kuin vuonna 2015, kun taas perunasta, sokerijuurikkaasta ja herneestä saadaan edellisvuotta suurempi sato. Vuonna 2016 maatalouden tuotannon arvo, kokonaistuotto, pysyy 150 000 eurossa tilaa kohti. Maatalouden keskimääräiset tuotantokustannukset kasvavat noin kaksi prosenttia edellisvuodesta, vaikka esimerkiksi energiakustannukset ovatkin hieman pienentyneet. Sen myötä yrittäjätulo pieneneekin edellisvuoden 10 900 eurosta noin 9 400 euroon yritystä kohti. Kannattavuuskerroin alenee 0,24:stä noin 0,20:een. Viljanviljelyn kannattavuus on lähellä nollaa jo kolmatta vuotta peräkkäin. Yrittäjätuloa jää tänä vuonna enää noin 1 000 euroa tilaa kohti. — Viljatilojen määrä ei heikosta kannattavuudesta huolimatta ole romahtanut, sillä viljanviljelijöiden toimeentulo ei ole niin riippuvainen maataloudesta kuin kotieläintiloilla. Heikosti kannattavaakin toimintaa voidaan tällöin jatkaa, toteaa ennusteen laatinut Luken tutkija Jukka Tauriainen tiedotteessa. Lypsykarjatilojen kannattavuus on tänä vuonna hieman heikompi kuin edellisvuonna. Yrittäjätuloa jää 21 000 euroa ja kannattavuuskerroin on 0,24. Kannattavuuden heikkeneminen on seurausta erityisesti kustannusten kohoamisesta. Naudanlihantuotannon kannattavuus pysyy vuonna 2016 edelleen heikkona. Yrittäjätulo pienenee neljä prosenttia edellisvuodesta 17 100 euroon tilaa kohti ja kannattavuuskerroin jäi 0,30:een. Sika- ja siipikarjatalouden kannattavuus heikkenee selvästi edellisvuodesta tuottajahintojen alenemisen ja kustannusten kasvun myötä. Sikatilojen kannattavuuskerroin painuu 0,12:een ja siipikarjatilojen kannattavuuskerroin jopa nollan alapuolelle. — Sika- ja siipikarjatalouden ennusteet ovat pienen tilamäärän ja ohuen tulomarginaalinsa vuoksi herkkiä hintojen, tukien ja tilarakenne-ennusteen muutoksille. Näin ollen tuloksia on tulkittava enemmänkin suuntaa-antavina, sanoo Tauriainen tiedotteessa. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/10/15/Maataloudessa%20toinen%20per%C3%A4tt%C3%A4inen%20laiha%20vuosi%E2%80%89%E2%80%94%E2%80%89maatilojen%20yritt%C3%A4j%C3%A4tulo%20painuu%20alle%2010%E2%80%89000%20euroon/2016221381746/4