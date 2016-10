Uutinen

Kouvolan Sanomat: Muumeja lainataan eniten — satuviikkoa vietetään Kouvolan kirjastoissa Kotimaisia satukirjoja lainataan Kouvolan pääkirjastosta paljon. Etenkin muumit ovat kysyttyjä — vuosikymmenestä toiseen. — Suosittuja ovat myös Timo Parvelan Maukka ja Väykkä -sarja sekä Sinikka ja Tiina Nopolan satukirjat. Perinteisistä saduista prinsessasadut vetoavat edelleen pieniin tyttöihin, erikoiskirjastonhoitaja Anna-Mari Andersson kertoo. Lehtomäessä asuva Kallion perhe käy kirjastossa ahkerasti. Tällä kertaa Christian, 5, valitsi hyllystä Batman-kirjan. Hahmo on hänen mielestään supersankareista ykkönen. — Minulla on kotona Batman-leffa. Äiti Kerttu-Ilona Kallio, 27, pitää satuja tärkeinä lapsen kehityksen kannalta. Perheen lapsille luetaan iltasatu lähes päivittäin. — Sadut kehittävät lasten mielikuvitusta ja edistävät kielellistä kehitystä, hän sanoo. Tulevana tiistaina, Sadun nimipäivänä on valtakunnallinen satupäivä. Satuviikkoa puolestaan vietetään ensi viikolla muun muassa Kouvolan kirjastoissa. Lue lisää sunnuntain lehdestä tai Kouvolan Sanomien mobiilisovelluksesta. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/10/15/Muumeja%20lainataan%20eniten%20%E2%80%94%20satuviikkoa%20vietet%C3%A4%C3%A4n%20Kouvolan%20kirjastoissa/2016221376607/4