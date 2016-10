Uutinen

Kouvolan Sanomat: Taiderullakko liikuttaa taidetta ihmisten luokse Kymenlaaksossa Kaakon taide on kehittänyt kompaktin näyttelyformaatin Taiderullakon, joka vie taiteen ihmisten luokse. Rullakko liikkuu pakettiauton kyydissä liki mihin vain: päiväkoteihin, kouluihin, palvelutaloihin, työpaikoille. — Taiderullakko syntyi tarpeesta — miten taide olisi saavutettavampaa. Pari vuosikymmentä sitten oli tarjolla pieniä kiertonäyttelyitä, mutta toiminta uupui toiminnan työläyteen, kertoo idean äiti, Kaakon taiteen taidejohtaja Anna Vilkuna tiedotteessa — Ei tämänkaltaista näyttelynkierrätystapaa ole missään muualla. Tällä hetkellä Taiderullakko on Iso Apu -palvelukeskuksessa Lappeenrannassa. Jo ensi viikolla se suuntaa Kymenlaaksoon Hyvinvointiasema Sarastukseen Inkeroisiin ja sieltä Kettumäen palvelukeskukseen Kuusankoskelle. Taiderullakon neitsytmatkalla on esillä Lappeenrannan grafiikanpajalaiset -näyttely, taidegraafikko Tarja Heilimon, Ella Kettusen ja Emmi Sinkkosen teoksia. Taiderullakon teosmäärä riippuu kulloisestakin tilasta. Marraskuussa Taiderullakon valikoima kasvaa korutaiteilija Tarja Tuupasen Marmoria -näyttelyllä. Taiderullakon oheen voi tilata myös luennon ja työpajan. Rahoituksen Taiderullakon kehitys- ja pilotointityöhön Kaakon taide on saanut Opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Lue koko uutinen:

