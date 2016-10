Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kuluttajat ovat valmiita maksamaan hyvästä makkarasta Korian Hiivurissa toimiva Korian Palviliha Oy valmistaa kesällä parhaimmillaan 1200 kiloa makkaraa päivässä. Kaksi kolmasosaa tuotannosta on mittatilaustyötä. — Teemme paljon makkaraa tuottajatoreille ja yksityisyrittäjille. Suurin osa tuotteistamme jää Kaakkois-Suomeen. Sesonkiaikana valmistamme noin 30 eri yrittäjälle makkaraa, Ruuda kertoo. Yrityksessä on menossa jo kolmas sukupolvi. Yrittäjä Ville Ruudan isoisän perustaman yrityksen sapluuna on ollut läpi vuosien sama. — Teemme lihatuotteita sekä makkaroita. Kesällä makkarat ovat suurin työllistäjä, talvella menee sitten enemmän leikkeleitä ja muita lihatuotteita, Ruuda kertoo. Ruudan ja yrityksen pitkäaikaisen makkaramestarin Vesa Koivusaaren mukaan makkara kokee parhaillaan samantyyppistä arvonnousua kuin esimerkiksi pienipanimo-oluet ja pientuottajien kahvit. — Ihmiset ovat jo valmiita maksamaan laadusta. Lisäksi makkara on päässyt ruokapöytään. Se valmistetaan osaksi ruokaa, Ruuda kertoo. — Kuluttajat ovat kyllästyneet jauhomakkaroihin. Makkara on päässyt eineksen asemasta ylöspäin. Raakamakkarat ovat suosittuja, Koivusaari jatkaa. Lue koko uutinen:

