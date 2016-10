Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kymi Ringillä voi ajaa pienillä muutoksilla F1-autoilla — tekninen valmius ei kuitenkaan yksin riitä Kymi Ringillä on pienillä muutoksilla mahdollista ajaa myös Formula 1 -autoilla. AKK Sportsin toimitusjohtaja Tatu Lehmuskallio sanoo, että formulapohdinnassa täytyy erottaa kaksi asiaa. — Kisan fyysinen järjestäminen on yksi asia. Kymi Ring soveltuu siihen pienillä muutoksilla, eli se puoli on kunnossa. Enemmänkin on kysymys siitä, riittävätkö Suomella ja lähialueilla taloudelliset rahkeet, että kilpailutapahtuma pystytään järjestämään. Lehmuskallio muistuttaa, että F1-tapahtuman järjestämisoikeus ja siihen liittyvät kaupalliset sopimukset ovat mittakaavaltaan sitä luokkaa, että keskustelu siirtyy moottoriurheiluasioista jo kirkkaampiin valoihin. — Pelkkä tekninen valmius ei millään muotoa ole riittävä siihen, että tapahtumaa on järkevää lähteä viemään eteenpäin. Lehmuskallio arvelee, että myös F1-osakilpailun mahdollisuus selvitetään Kymi Ringillä. — Varmaan jossakin vaiheessa laskuharjoituksia tehdään, että mitä Suomi ja Pohjois-Eurooppa siitä voisivat hyötyä ja mitkä todelliset kustannukset olisivat. Kun puitteet rakennetaan, niin miksipä sitä ei voisi pyöritellä ja pohtia. AKK Sports on autourheilun kattojärjestön AKK-Motorsportin omistama markkinointiyhtiö. AKK Sports kehittää ja toteuttaa autourheilun huipputapahtumia. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/10/16/Kymi%20Ringill%C3%A4%20voi%20ajaa%20pienill%C3%A4%20muutoksilla%20F1-autoilla%20%E2%80%94%20tekninen%20valmius%20ei%20kuitenkaan%20yksin%20riit%C3%A4/2016221377307/4