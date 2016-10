Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kymi Ringin rakennustyöt etenevät suunnitelmien mukaan Kymi Ringin rakennustyöt ovat edenneet hyvin. Hankejohtaja Timo Pohjola sanoo, että työt etenevät hieman edellä aikataulusta. — Metsänhakkuu on nyt keskittynyt valtatien varteen. Rata-alueelle tulevan tien infran rakentaminen on aloitettu hakkuilla ja pintamaiden poistolla. Tie rakennetaan valtatien ja varsinaisen rata-alueen väliin. Kaadettavat puut menevät kivenheiton päässä olevalle puupylväsyritykselle Finprofilelle. — Erittäin suotuisaa on ollut se, että keli on ollut kuiva. Kaikki on kokonaisuutena mennyt suunnitelmien mukaan, Pohjola tiivistää. Valtatien muokkaukseen päästään sen jälkeen, kun tiesuunnitelma on hyväksytty ja rahoitus varmistunut. Kymi Ringin vierestä kulkevan valtatie 12:n tiesuunnitelma on lähetetty syyskuussa Liikennevirastoon hyväksyttäväksi. Projektipäällikkö Juha Laamanen Kaakkois-Suomen ELY-keskuksesta arvelee, että päätös tullee tämän vuoden aikana. — Päätös on valituskelpoinen. Vasta sen jälkeen meillä on oikeus lähteä viemään toteutusta eteenpäin. Sen edellytyksenä on taas hankkeen rahoituspäätös, jota ei ole vielä tehty, Laamanen sanoo. Lue koko uutinen:

