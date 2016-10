Uutinen

Kouvolan Sanomat: Lännen media: Satojen miljoonien eurojen lisärahoitus korkeakouluille, rahat saadaan myymällä valtion omaisuutta Lännen median mukaan hallitus valmistelee satojen miljoonien eurojen lisärahoitusta yliopistoille ja ammattikorkeakouluille. Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen (kok.) kertoo Lännen medialle, että lisärahoituksen tavoitteena on nostaa suomalainen perustutkimus kansainväliselle huipulle. Satojen miljoonien eurojen rahoituksesta on tarkoitus päättää ensi kevään kehysriihessä. Grahn-Laasonen kertoo Lännen medialle, että rahat on tarkoitus saada kokoon myymällä valtion omaisuutta. Grahn-Laasosen mukaan suunnitelman taustalla on kolmen talousasiantuntijan elokuinen esitys korkeakoulujen pääomittamisesta. Budjettiriihen alla Sixten Korkman, Vesa Vihriälä ja taloustieteen Nobel-palkinnon saanut Bengt Holmström esittivät hallitukselle perustutkimuksen turvaamista. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/10/16/L%C3%A4nnen%20media%3A%20Satojen%20miljoonien%20eurojen%20lis%C3%A4rahoitus%20korkeakouluille%2C%20rahat%20saadaan%20myym%C3%A4ll%C3%A4%20valtion%20omaisuutta/2016521383109/4