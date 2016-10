Uutinen

Kouvolan Sanomat: Letit levisivät kirjoihin, someen ja miestenkin kampauksiin Letittäminen on villinnyt niin tytöt, pojat, naiset kuin miehetkin. Helsinkiläinen lettitaiteilija Jenni Petänen on huomannut, että letitettyjä hiuksia näkee paitsi elokuvissa ja televisiosarjoissa myös katukuvassa. Hän muistuttaa, etteivät miesletitkään ole uusi ilmiö. Niitä on nähty samurai-miehillä, intiaaneilla ja viikingeillä. Raumalaiselta Matti Airolalta julkaistiin juuri kirjan (Isin ja tyttöjen lettikirja – Bileet! , S&S 2016) verran juhlavia letitysohjeita tyttöjen hiuksiin. — Maailma on valmis siihen, että isätkin letittävät, Airola uskoo. Hän kannustaa kaikkia isiä kokeilemaan. Itse hän tuskaili aluksi sorminäppäryyden kanssa, mutta sekin korjaantui. Myös Jenni Petäsen toinen lettikirja (Letille 2: Festareille ja estradeille, WSOY 2016) esittelee lettimalleja festareille ja estradeille. Hänen kirjastaan löytyvät ohjeet aidoille Nälkäpeli-elokuvien ja Game of Thrones -sarjan leteille. Petäsen nettikursseille tulevat tytöt toivovat joka kerta Disney-prinsessojen lettiohjeita. Sekä Petäsen että Airolan letitysinnostus alkoi omien tyttärien pyynnöstä. Sen jälkeen sosiaalinen media antoi sille siivet. Esimerkiksi Instragramissa ja Pinterestissä kuvat ja tekniikat leviävät tehokkaasti. — Joku keksii jotain, se jaetaan heti ja sitä kokeillaan, Petänen kertoo. Hänellä on Instagramissa 50 000 seuraajaa. Petänen on kuvannut myös Youtube-videoita. — Ihaninta on, että joku tekee kampauksia ja sanoo, että opin tämän Jenniltä! Airola on perustanut blogin ja useita tilejä sosiaaliseen mediaan sekä julkaissut kaksi kirjaa. Letitystekniikoita on rajallinen määrä, mutta muunnelmia rajattomasti. — Yhdistelen somessa näkemiäni ideoita ja keksin omia malleja, Petänen sanoo. Airola puolestaan kehitteli toiseen kirjaansa pari uutta tyyliä. Monimutkaisimmankin kampauksen pohjana on perusletti. Konkariletittäjän ei tarvitse nähdä kuin kuva, ja hän tietää jo, kuinka se näprätään. — Olen saanut kiitosta siitä, että ohjekuvissani näkyvät myös kädet. Siten hahmottaa helpommin, mikä suortuva menee yli ja mikä ali, Petänen kertoo. Lue aiheesta lisää maanantain lehdestä tai Kouvolan Sanomien mobiilisovelluksesta. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/10/16/Letit%20levisiv%C3%A4t%20kirjoihin%2C%20someen%20ja%20miestenkin%20kampauksiin%20/2016521383450/4